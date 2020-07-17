Приоратский парк: очистка озер, безопасность, велосипеды и заборы

- В прошлом году много говорили о разработке концепции развития Приоратского парка: проводили конкурсы, встречи с общественностью. Какая концепция принята к работе «Парковым агентством»?

- На данный момент утвержденной концепции по Приоратскому парку нет. Проект должен разрабатываться на основе историко-культурных исследований. Это процесс длительный и довольно дорогостоящий.

«Парковое агентство» продолжает собирать пожелания и предложения жителей. Но для разработки концепции помимо проведения исследований необходимо понимать, что допустимо на территории, исходя из режима ее использования как объекта культурного наследия федерального значения. На сегодняшний день мы получили от учредителя задание, на основе которого будет разработан дальнейший план действий.

Мы будем стремиться к формированию парка отдыха - многие нам пишут о том, что ожидают именно этого, но насколько это возможно в статусе объекта культурного наследия, пока говорить рано. Для нас важно, чтобы обновленный Приоратский парк оставался открытым и максимально доступным для жителей и гостей. При этом особое внимание будет уделяться сохранению исторической части парка, в которую органично впишутся различные зоны отдыха и прогулок.

- Какие работы в парке вы можете выполнять сегодня?

- Приоратский парк был передан «Парковому агентству» не так давно – в феврале этого года. Долгое время работы по благоустройству в нем не проводились. Первым делом нами был организован сбор и вывоз мусора в местах массового отдыха, начата работа с зелеными насаждениями: мы провели санитарные рубки вдоль транзитных дорожек вокруг озера Филькино, начали составлять акт на лечение и спил деревьев.

Еще раз хочу отметить, что на территории парка – объекта культурного наследия – без согласований с учредителем проводить работы мы не можем.

Если речь идет о больных деревьях, то порядок работы следующий:

обследование, составление акта, согласование и только после этого конкурсные процедуры на определение подрядной организации по спилу, лечению, уборке аварийных деревьев. Параллельно разрабатываются документы для восстановительных работ.

- Территория Приоратского парка разделена на участки, у которых разные собственники. Как понять – где чья земля? И нужно ли это знать посетителям?

- «Парковое агентство» постарается сделать все возможное, чтобы гатчинцы и гости города, как и раньше, не обращали на это внимание, а получали удовольствие, отдыхая в парке.

Однако для сведения: территория поделена между Парковым агентством, ГМЗ «Гатчина» и городом Гатчиной. Чтобы четко определить границы участков, проведены работы по выносу межевых знаков в натуру.

Например, было много обращений о проведении санитарной рубки вдоль ул. Чкалова, где находится линия электропередач. Вынос межевых знаков в натуру показал, что 8-12 метров от дороги, примыкающей к парку, — это территория города, и линия электропередач расположена на городской территории.

- Приоратский парк постепенно, без революций, начинает жить по правилам объекта культурного наследия. Где размещена информация, что можно и что нельзя?

- Мы разработали правила для посетителей парка. Они есть на нашем сайте в свободном доступе. Готовим информационные стенды для установки на основных входах. Они будут рассказывать о статусе парка, правилах поведения в нем и коротко о его истории.

- Жители Гатчины на собственном опыте знают, что Приоратский парк – место не безопасное. Будет ли в парке охрана?

- Безусловно, охрана парку необходима. Отсутствие ограждения влечет за собой дополнительные трудности в части охраны территории. «Парковое агентство» ведет переговоры с Росгвардией. Мы готовы заключить договор на несколько месяцев и посмотреть, насколько это будет эффективно. Надеемся, что нам удастся навести порядок, и жители его будут поддерживать.

- Будет ли забор внутри парка?

- Исторически парк был огорожен по периметру. Сейчас проводить капитальные работы мы не планируем. Надеемся найти компромиссный вариант, чтобы не устанавливать в парке заборы. У нас есть взаимопонимание по этому вопросу с руководством ГМЗ «Гатчина».

Но препятствия для проезда автотранспорта на территорию парка намерены организовать.

- Скамеечки, урны, что еще будет со временем?

- В каждом парке должен быть свой стиль. Мы рассматриваем стиль, соответствующий середине XIX в. Согласно проведенным исследованиям, это наивысшая точка расцвета объекта. Исходя из этого, было бы правильно разработать такие модели малых архитектурных форм, которые бы перекликались с этой эпохой. Когда мы будем готовы, обратимся к жителям и будем обсуждать предложения.

А вот что касается мусора, с ним ждать нельзя. Мы уже установили 20 урн. В ближайшее время планируем установить два общественных туалета.

- Будет ли ограничено движение на велосипедах?

- Мы обсуждали этот вопрос с руководителем департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области. Сейчас «Парковое агентство» не ограничивает движение на велосипедах в Приоратском парке. Это транзитная ветка для горожан, кроме того, прекрасная возможность для организации семейного отдыха и поддержания здорового образа жизни.

- В следующем году в Гатчине начнут чистить озера, в том числе Черное и Филькино в Приоратском парке. Планируется ли организовать настоящий пляж?

- Гатчинские озера включены в национальный проект. Но нужно понимать, что очистка будет происходить не быстро. Работы продлятся около двух лет, и это повлечет за собой определенные сложности, неудобства, возможно, запахи, хотя технология очистки обещает их отсутствие. Нужно настроиться на конечный результат и пережить это.

Что касается обустройства пляжной территории, это будет организовано согласно требованиям законодательства.

Мы стремимся к тому, чтобы в парке появился благоустроенный пляж и открылись перспективы для развития.

- Будет ли пляж на Черном озере?

- Организация пляжа на Черном озере не рассматривается. Есть предложение восстановить историческую лодочную станцию и организовать прокат лодок. В этом направлении мы уже ведем переговоры с возможными исполнителями.

- В социальных сетях обсуждают строительство пешеходного моста в Приоратском парке. Про какой мост идет речь?

- Мы планируем установить временный мост недалеко от кафе «Сим-Сим» через один из ручьев, не имеющих названия, - ровно на месте существующего. Последний на данный момент не является безопасным.

- Выгул собак в парке пока не запрещается?

- Гулять с собаками не запрещается, но тот, кто выводит своего питомца на прогулку, должен за ним и убирать. Кроме того, собака должна быть на поводке и в наморднике. Специализированных площадок для выгула собак на территории парка не планируется.

- Цивилизованные площадки для пикника с мангалами можно будет организовать в Приоратском парке?

- На таком объекте установка мангалов как источника открытого огня запрещена. Мы будем стараться найти место и выделить отдельную зону за рамками территории объекта культурного наследия. В таком случае площадка будет организована.

- Ваше мнение по поводу возраста водонапорной башни в Приоратском парке? Как она попала в реестр выявленных объектов культурного наследия?

- Для внесения объекта в реестр объектов культурного наследия проводится историко-культурная экспертиза. Исследования в рамках этой процедуры проходили в течение двух лет. В январе этого года, по результатам экспертизы, комитет по культуре Ленинградской области опубликовал на своем сайте акт. Этот документ и сейчас есть в свободном доступе. Там сказано, что башня построена архитектором Дмитриевым в 1888 году.

Относительно этих данных ведется много споров. Мы понимаем, что в экспертизе могла быть допущена ошибка, и точку во всех спорах можно будет поставить только по результатам дополнительных исследований.

Что касается приспособления башни к современному использованию, есть много мнений, взглядов и вариантов. Мы уже получили задание, подписанное комитетом по культуре Ленобласти, и в скором времени приступим к проведению первого этапа – историко-культурным исследованиям в составе проектной документации. На этом этапе рассчитываем на участие жителей в решении судьбы башни. Мы разрабатываем инструменты вовлечения горожан в принятие решений.

Важно понимать, что выявленные объекты культурного наследия – «Водонапорная башня» (и «караулки») в составе объекта культурного наследия федерального значения «Приоратский парк» - имеют охранные обязательства.

- Какими силами будет проводиться реконструкция и приспособление парка под современное использование?

- Через выбор исполнителя посредством конкурсных процедур.

- Спасибо за интересный разговор.