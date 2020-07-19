Новая неделя в Гатчине начнется с плановых отключений электроэнергии

20.07.2020 с 09.00 до 13.00

г. Гатчина

ул. Кустова д. 1, 1А, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 15, 15А, 16, 17, 24, 30. ул. Воскова д.8

20.07.2020 с 13.00 до 13.45

Новосветское СП:

п. Торфяное д. 24. 40А, 43, 44, 44А

20.07.2020 с 09.00 до 17.00

Сиверское ГП

пгт. Сиверский

Белогорское шоссе д. 15, ул. Первомайская д. 1-29

21.07.2020 с 09.00 до 17.00

г. Гатчина

пр-т 25 Октября д. 53, 45А, 35

ул. Киргетова д. 24, 28, 20, 20А, 22А

ул. 7 Армии д. 3

21.07.2020 с 09.00 до 16.00

Тайцкое ГП

пгт. Тайцы

ул. Юбилейная д. 1-13, ул. Цветочная д. 1-36, ул. Южная д. 1-34

ул. Карьерная д. 1-44ул. Крайняя д. 1-33, ул. Средняя д. 1-24

21.07.2020 с 09.00 до 16.00

Вырицкое ГП

пгт. Вырица, ул. Коминтерна д. 7-15

21.07.2020 с 09.00 до 12.00

Вырицкое ГП

пгт. Вырица

ул. Средняя д. 50-68, ул. Тосненская д. 1-18

ул. Школьная д. 30-68, ул. Максимова д. д.1-10, Сиверское шоссе д. 20-36, ул. Гатчинская д. 1-19А

21.07.2020 с 13.00 до 16.00

Вырицкое ГП

пгт. Вырица, ул. Фрунзе д. 33-93

22.07.2020 с 09.00 до 17.00

г. Гатчина

ул. 120 Гатчинской Дивизии д. 3А

ул. Новая д. 14,19, 20,21, 22, 23, 23А, 24-33, 35-41, 43, 45, 49, 51, 53

ул. Восточная д. 1-41(нечетная сторона), 57А, 45-79(нечетная сторона)

ул. Крайняя д. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 8А, 9-15, 14А

ул. Восточная д. 2- 86, 82А

пер. Восточный д. 1, 3, 5, 7, 9, 11

ул. Матвеева д. 73, 75, 79, 81, 83

ул. Железнодорожная д. 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18

ул. Солнечная д. 2, 3А, 4, 4, 5, 6, 7

ул. Уральская д. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10А, 11, 15, 16, 19А, 22, 23, 24, 25, 26, 28-32, 35

22.07.2020 с 09.00 до 14.00

Вырицкое ГП

пгт. Вырица

ул. Андреевская д. 27-31,35А, 35Б, Сиверское шоссе д. 56-80

ул. Жертв Революции д. 24-44, ул. Баркановская д. 1-3

ул. Слуцкая д. 2-26, ул. Красная д. 37-47

ул. Оредежская д. 44-54, ул. Софийская д. 1-15, ул. Средняя д. 1-11

22.07.2020 с 08.00 до 17.00

Дружногорское ГП

пгт. Дружная Горка, ул. Введенского д. 18, 19, 20





23.07.2020 с 09.00 до 12.00

Вырицкое ГП

пгт. Вырица

ул. Урицкого д. 69-99, ул. Ульяновская д. 1-14

ул. Молодежная д. 1-5, пр-т Суворовский д. 15-23

23.07.2020 с 09.00 до 12.00

Вырицкое ГП

пгт. Вырица ул. Михайловская д. 1-30

23.07.2020 с 09.00 до 17.00

г. Гатчина

пр-т 25 Октября д. 37, 37А, 35В, 35, 33/1

ул. Киргетова д. 8, 13, 14, 15

23.07.2020 с 09.00 до 14.00

г. Гатчина

ул. Рысева д. 44, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 62, 62А, 40, 38, 51/1, 52, 54

ул. Кустова д. 44, 46, 51ул. 120 Дивизии д. 1, 3А

ул. Заводская д. 3А, ул. Беляева д. 32, 32Б

24.07.2020 с 09.00 до 17.00

г. Гатчина

пр-т 25 Октября д. 2, 2 к.1, к.2, к.2А, 5, 6, 9

ул. Красная д. 7/5, 14Б, ул. Соборная д. 5

24.07.2020 с 09.00 до 12.00

Вырицкое ГП

пгт. Вырица

пер. Круговой д. 1-7, ул. Островского д. 1-9А

ул. Бородинская д. 1-9, ул. Воскресенская д. 51

24.07.2020 с 09.00 до 12.00

Вырицкое ГП

пгт. Вырица

ул. Сызранская д. 19-45, пер. Балаковский д. 1-9, ул. Костромская д. 12А-31





Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии:





20.07.20 с 09:00 до 15:00

Вырицкое ГП.:

Введенское, Борисово, Порожек,Савкино.

20.07.20 с 09:00 до 15:00

Сиверское ГП:

Большие Слудицы, Малые Слудицы,

п. при станции Слудицы,

20.07.20 с 10:00 до 19:00

Сиверское ГП.

д. Куровицы.

20.07.20 с 09:00 до 18:00

Рождественское СП:

д. Межно

п. Дивенский, ул. Пионерская, ул. Песочная

20.07.20 с 09.00 до 18.00

Кобринское СП:

д. Меньково, д. 88, 90, 92.

20.07.20 с 09.00 до 17:00

Елизаветинское СП:

д. Шпаньково, ул. А.Рыкунова.

20.07.20 с 10.00 до 19:00

Дружногорское ГП:

д. Зайцево, д. Остров.

20.07.20 с 10.00 до 18.00

Пудостьское СП

п. Терволово, лесосеменная станция

20.07.20 с 10.00 до 18.00

Пудомягское СП

д. Монделево, ул. Карьерная д. 1-24

21.07.20 с 10.00 до 18.00

Таицкое ГП

пгт. Тайцы

21.07.20 с 09.00 до 18.00

Пудомягское СП

д. Монделево, ул. Шоссейная

21.07.20 с 10.00 до 18.00

Пудомягское СП

д. Монделево, ул. Ясная, ул. Суммоловская, пер. Осенний, ул. Летняя, Соколовский, Лазурный

д. Вяхтелево, ул. Коммунарскаяд.1,9

С 22.07.20 по 24.07.20 с 10.00 до 18.00

Пудомягское СП

д. Пудомяги