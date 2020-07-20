Гатчинцев приглашают на исторический квест «До и После...»

Организаторы
предлагают новый формат проведения: старт, регистрация команд и получение
заданий происходит онлайн 26 июля в 12.00 часов. Подведение итогов в 18.00.
Награждение команд состоится в понедельник, 27 июля, в Комитете по физической
культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района.
Сам
формат игры также изменился. Но насколько – пока секрет. Желающим чуть
опередить события, увеличив шансы на победу, организаторы намекают: проводите
больше времени на свежем воздухе. Привычная обстановка - иллюзия, вглядевшись в
детали, можно внезапно для себя обнаружить невероятно важные и интересные
события, происходившие в наших дворах сотню лет назад.
Победителем
считается команда с наименьшим временем (в период с 12:00 до 15:00) и
наибольшим количеством набранных баллов.
Баллы
начисляются за:
-
Адрес либо координаты точки - 1 балл;
-
Фото - 2 балла;
Дополнительные
баллы без учета времени согласно требованиям Положения начисляются за:
-
Историю, справку, либо описание объекта в соответствии с тематикой объекта или
территорией, на которой объект расположен - 3 балла.
Таким
образом, на этот раз основная часть квеста идет с 12:00 до 15:00,
дополнительные баллы начисляются за выполнение задания с 15:00 до 18:00
К
участию в квесте допускаются участники-одиночки и команды, состоящие не более
чем из трех человек, независимо от пола, в возрасте от 18 лет, либо в
сопровождении взрослых.
Запись
здесь: https://vk.com/topic-146324314_40742926