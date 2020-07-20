Гатчинцев приглашают на исторический квест «До и После...»

Организаторы предлагают новый формат проведения: старт, регистрация команд и получение заданий происходит онлайн 26 июля в 12.00 часов. Подведение итогов в 18.00. Награждение команд состоится в понедельник, 27 июля, в Комитете по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района.

Сам формат игры также изменился. Но насколько – пока секрет. Желающим чуть опередить события, увеличив шансы на победу, организаторы намекают: проводите больше времени на свежем воздухе. Привычная обстановка - иллюзия, вглядевшись в детали, можно внезапно для себя обнаружить невероятно важные и интересные события, происходившие в наших дворах сотню лет назад.

Победителем считается команда с наименьшим временем (в период с 12:00 до 15:00) и наибольшим количеством набранных баллов.

Баллы начисляются за:

- Адрес либо координаты точки - 1 балл;

- Фото - 2 балла;

Дополнительные баллы без учета времени согласно требованиям Положения начисляются за:

- Историю, справку, либо описание объекта в соответствии с тематикой объекта или территорией, на которой объект расположен - 3 балла.

Таким образом, на этот раз основная часть квеста идет с 12:00 до 15:00, дополнительные баллы начисляются за выполнение задания с 15:00 до 18:00

К участию в квесте допускаются участники-одиночки и команды, состоящие не более чем из трех человек, независимо от пола, в возрасте от 18 лет, либо в сопровождении взрослых.

Запись здесь: https://vk.com/topic-146324314_40742926