Малые МФЦ начинают работу

В «зеленой» зоне малые МФЦ уже работают в обычном режиме. В районах «красной» и «желтой» зон удаленные рабочие места (УРМ) будут предоставлять услуги по предварительной записи.

Чтобы записаться на подачу документов, необходимо позвонить по телефону филиала или заполнить заявку на сайте mfc47.ru, указав в форме предпочтительное время визита. Специалисты перезвонят и предложат все возможные варианты.

Сегодня в Ленинградской области открыты 35 отделений «Мои Документы», 5 офисов «МФЦ для бизнеса», в небольших населенных пунктах госуслуги предоставляются в малых МФЦ на одно-два окна (УРМ). Список услуг и график работы удаленных рабочих мест короче, чем в филиалах. Но самые важные жители могут получать без необходимости ехать в районный центр.