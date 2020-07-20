Малые МФЦ начинают работу

Малые МФЦ начинают работу

Получить государственные услуги теперь можно в удаленных рабочих местах МФЦ практически во всех населенных пунктах Ленинградской области.

Рубрики : Общество     20 Jul 2020

В «зеленой» зоне малые МФЦ уже работают в обычном режиме. В районах «красной» и «желтой» зон удаленные рабочие места (УРМ) будут предоставлять услуги по предварительной записи.

Чтобы записаться на подачу документов, необходимо позвонить по телефону филиала или заполнить заявку на сайте mfc47.ru, указав в форме предпочтительное время визита. Специалисты перезвонят и предложат все возможные варианты.

Сегодня в Ленинградской области открыты 35 отделений «Мои Документы», 5 офисов «МФЦ для бизнеса», в небольших населенных пунктах госуслуги предоставляются в малых МФЦ на одно-два окна (УРМ). Список услуг и график работы удаленных рабочих мест короче, чем в филиалах. Но самые важные жители могут получать без необходимости ехать в районный центр.

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