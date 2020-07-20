Малые МФЦ начинают работу

В «зеленой» зоне малые
МФЦ уже работают в обычном режиме. В районах «красной» и «желтой» зон удаленные
рабочие места (УРМ) будут предоставлять услуги по предварительной записи.
Чтобы записаться на
подачу документов, необходимо позвонить по телефону филиала или заполнить
заявку на сайте mfc47.ru, указав в форме предпочтительное время визита.
Специалисты перезвонят и предложат все возможные варианты.
Сегодня в Ленинградской
области открыты 35 отделений «Мои Документы», 5 офисов «МФЦ для бизнеса», в
небольших населенных пунктах госуслуги предоставляются в малых МФЦ на одно-два
окна (УРМ). Список услуг и график работы удаленных рабочих мест короче, чем в
филиалах. Но самые важные жители могут получать без необходимости ехать в
районный центр.