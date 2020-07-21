Благоустройство бульвара Науки в Гатчине затягивается

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим во время прямого эфира на телеканале «Ореол» сказала, что виной тому – недобросовестность подрядчика, выигравшего конкурс на производство работ.
- К
сожалению, нам приходится расторгать контракт, который был подписан на
продолжение работ по строительству второй части бульвара. Мы столкнулись с
недобросовестными подрядчиками, – призналась Людмила Нещадим. – В ближайшее время
будет объявлена новая конкурсная процедура, и в этом году второй этап
строительства продолжится. Благоустройства требуют и прилегающие территории,
чтобы у бульвара был целостный вид.