Благоустройство бульвара Науки в Гатчине затягивается

Благоустройство бульвара Науки в Гатчине затягивается

Второй этап благоустройства бульвара Науки в Гатчине затягивается. На участке от ул. 7 Армии до ул. Русинова быстро сняли грунт, но потом об объекте забыли – строители давно здесь не появляются. Почему?

Рубрики : Городская среда     21 Jul 2020

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим во время прямого эфира на телеканале «Ореол» сказала, что виной тому – недобросовестность подрядчика, выигравшего конкурс на производство работ.

- К сожалению, нам приходится расторгать контракт, который был подписан на продолжение работ по строительству второй части бульвара. Мы столкнулись с недобросовестными подрядчиками, – призналась Людмила Нещадим. – В ближайшее время будет объявлена новая конкурсная процедура, и в этом году второй этап строительства продолжится. Благоустройства требуют и прилегающие территории, чтобы у бульвара был целостный вид.

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