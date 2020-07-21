Красный, бело-серебристый, чёрно-жёлтый…

13-го июля в гатчинскую полицию поступило заявление от
жителя дома № 17-б по улице Рощинской: неизвестный злоумышленник похитил у него
из подъезда красный велосипед стоимостью 10 тысяч рублей. Работая по горячим
следам, сотрудники уголовного розыска задержали преступника. Им оказался
43-летний житель Большого Рейзино Владимир К., ранее судимый.
В ходе расследования оперативники изобличили гражданина К. в
совершении еще нескольких аналогичных краж. 12-го июля из подъезда того же
самого дома на Рощинской он увел бело-серебристый велосипед Scott Contessa стоимостью
свыше 21000 рублей. Ранее Владимир К. похитил из подъезда дома № 56 на
проспекте 25-го Октября велосипед Milano M-400 с бело-розовой рамой – ущерб составил 11000 рублей. В конце
июня из парадного дома № 9 по ул. 7-й Армии велосипедный вор стащил
черно-желтый «Стелс-650» стоимостью 7000 рублей.
Гражданин К. арестован и проверяется на причастность к
аналогичным преступлениям. По всем велосипедным кражам возбуждены уголовные
дела.