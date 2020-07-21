Красный, бело-серебристый, чёрно-жёлтый…

13-го июля в гатчинскую полицию поступило заявление от жителя дома № 17-б по улице Рощинской: неизвестный злоумышленник похитил у него из подъезда красный велосипед стоимостью 10 тысяч рублей. Работая по горячим следам, сотрудники уголовного розыска задержали преступника. Им оказался 43-летний житель Большого Рейзино Владимир К., ранее судимый.

В ходе расследования оперативники изобличили гражданина К. в совершении еще нескольких аналогичных краж. 12-го июля из подъезда того же самого дома на Рощинской он увел бело-серебристый велосипед Scott Contessa стоимостью свыше 21000 рублей. Ранее Владимир К. похитил из подъезда дома № 56 на проспекте 25-го Октября велосипед Milano M-400 с бело-розовой рамой – ущерб составил 11000 рублей. В конце июня из парадного дома № 9 по ул. 7-й Армии велосипедный вор стащил черно-желтый «Стелс-650» стоимостью 7000 рублей.

Гражданин К. арестован и проверяется на причастность к аналогичным преступлениям. По всем велосипедным кражам возбуждены уголовные дела.