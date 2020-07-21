Отключение электроэнергии 22 июля

В связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии:

с 10:00 до 19:00

Сиверское ГП:

д. Куровицы.

с 09:00 до 18:00

Рождественское СП:

п. Дивенский, ул. Пионерская, ул. Песочная.

с 09.00 до 18.00

Кобринское СП:

д. Меньково, д. 88, 90, 92.

с 09.00 до 17:00

Елизаветинское СП:

д. Шпаньково, ул. А.Рыкунова.

д. Николаевка.

с 09.00 до 17:00

Веревское СП:

д. Вайялово,

д. Пегелево,

д. М.Верево, Гранд-Массив.

СНТ «Огонек»,

Б. Верево, д. Зайцево.

с 09.00 до 18:00

Большеколпанское СП:

д.Вопша.

с 10.00 до 17:30

Сяськелевское СП:

д. Луйсковицы, ул. Лесная,

п. Сяськелево, ул. Новоселки.

С 22 по 24 июля с 09.00 до 18.00

Пудомягское СП:

д. Пудомяги. 1-я линия, 2-я линия, 3-я линия,

СНТ «Магистраль».

С 22 по 24 июля с 06.00 до 18.00

Пудомягское СП:

д. Лукаши.