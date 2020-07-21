Отключение электроэнергии 22 июля

В
связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет
прекращена подача электроэнергии:
с
10:00 до 19:00
Сиверское
ГП:
д.
Куровицы.
с
09:00 до 18:00
Рождественское
СП:
п.
Дивенский, ул. Пионерская, ул. Песочная.
с
09.00 до 18.00
Кобринское
СП:
д.
Меньково, д. 88, 90, 92.
с
09.00 до 17:00
Елизаветинское
СП:
д.
Шпаньково, ул. А.Рыкунова.
д.
Николаевка.
с
09.00 до 17:00
Веревское
СП:
д.
Вайялово,
д.
Пегелево,
д.
М.Верево, Гранд-Массив.
СНТ
«Огонек»,
Б.
Верево, д. Зайцево.
с
09.00 до 18:00
Большеколпанское
СП:
д.Вопша.
с
10.00 до 17:30
Сяськелевское
СП:
д.
Луйсковицы, ул. Лесная,
п.
Сяськелево, ул. Новоселки.
С
22 по 24 июля с 09.00 до 18.00
Пудомягское
СП:
д.
Пудомяги. 1-я линия, 2-я линия, 3-я линия,
СНТ
«Магистраль».
С
22 по 24 июля с 06.00 до 18.00
Пудомягское
СП:
д.
Лукаши.