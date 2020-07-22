Инспектор за сговор с подследственным отправится за решетку

Инспектор за сговор с подследственным отправится за решетку

Жительница Гатчинского района, являясь младшим инспектором в следственном изоляторе, пошла на сговор с подследственным.

Рубрики : Прокуратура     22 Jul 2020

Гатчинской городской прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жительницы Гатчинского района, обвиняемой в совершении покушения на сбыт наркотических средств с использованием своего служебного положения в крупном размере и получении взятки.  

Как выяснилось в ходе следствия, младший инспектор в следственном изоляторе при исполнении своих служебных обязанностей договорилась с подследственным о доставке ему наркотических средств и алкогольной продукции за денежное вознаграждение.

В целях доставления наркотиков подследственному, получив денежное вознаграждение, она приобрела наркотическое средство «гашиш» в крупном размере, после чего принесла указанное наркотическое средство к себе домой, где хранила до момента изъятия сотрудниками полиции.

За совершение указанного преступления суд с учетом мнения прокурора назначил виновной наказание в виде 7 лет лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания до достижения её ребенком 14-летнего возраста. Приговор вступил в законную силу.

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