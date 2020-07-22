Инспектор за сговор с подследственным отправится за решетку

Гатчинской
городской прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу
в отношении жительницы Гатчинского района, обвиняемой в совершении покушения на
сбыт наркотических средств с использованием своего служебного положения в
крупном размере и получении взятки.
Как
выяснилось в ходе следствия, младший инспектор в следственном изоляторе при
исполнении своих служебных обязанностей договорилась с подследственным о
доставке ему наркотических средств и алкогольной продукции за денежное
вознаграждение.
В
целях доставления наркотиков подследственному, получив денежное вознаграждение,
она приобрела наркотическое средство «гашиш» в крупном размере, после чего
принесла указанное наркотическое средство к себе домой, где хранила до момента
изъятия сотрудниками полиции.
За
совершение указанного преступления суд с учетом мнения прокурора назначил
виновной наказание в виде 7 лет лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания
до достижения её ребенком 14-летнего возраста. Приговор вступил в законную
силу.