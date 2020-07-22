В Гатчине поздравят работников торговли

В
11 часов начнет работу выставка продукции предприятий торговли Гатчинского
муниципального района, в том числе изделий народно-художественных промыслов.
В
12 часов начнется торжественная часть: работников торговли и ветеранов отрасли
поздравят руководители Гатчинского района Людмила Нещадим и Виталий Филоненко, после
чего пройдет церемония награждения лучших представителей отрасли.
После
торжественной части гостей праздника ждет концерт с участием фольк-группы «Ярмарка»
и творческих коллективов Гатчины и района.