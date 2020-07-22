В Гатчине поздравят работников торговли

В Гатчине поздравят работников торговли

В субботу, 25 июля, на улице Соборной в Гатчине пройдет торжественное мероприятие, посвященное Дню работников торговли.

Рубрики : Общество     22 Jul 2020

В 11 часов начнет работу выставка продукции предприятий торговли Гатчинского муниципального района, в том числе изделий народно-художественных промыслов.

В 12 часов начнется торжественная часть: работников торговли и ветеранов отрасли поздравят руководители Гатчинского района Людмила Нещадим и Виталий Филоненко, после чего пройдет церемония награждения лучших представителей отрасли.

После торжественной части гостей праздника ждет концерт с участием фольк-группы «Ярмарка» и творческих коллективов Гатчины и района.

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