В Гатчине поздравят работников торговли

В 11 часов начнет работу выставка продукции предприятий торговли Гатчинского муниципального района, в том числе изделий народно-художественных промыслов.

В 12 часов начнется торжественная часть: работников торговли и ветеранов отрасли поздравят руководители Гатчинского района Людмила Нещадим и Виталий Филоненко, после чего пройдет церемония награждения лучших представителей отрасли.

После торжественной части гостей праздника ждет концерт с участием фольк-группы «Ярмарка» и творческих коллективов Гатчины и района.