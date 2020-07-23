Горы – источник энергии и позитива

Родители Андрея – скалолазы, познакомились в горах, где занимались альпинизмом. В детстве Андрей часто слушал их рассказы о путешествиях. Как ни странно, он не видел себя в этом виде спорта, занимался баскетболом и бадминтоном.

Все изменилось несколько лет назад, когда в Германии Андрей впервые попал на скалодром и буквально загорелся скалолазанием. В Гатчине на тот момент единственный скалодром в спортивном комплексе ПИЯФ был постоянно востребован воспитанниками спортивной секции ДЮСШ № 2. Так возникла идея строительства альтернативного скалодрома, который, в результате, открылся на улице 7 Армии в Гатчине.

Андрей уверен, что тренировки на скалодроме очень полезны, так как не только задействуют практически все тело - руки и пальцы становятся гораздо сильнее, развиваются мышцы груди, спины, плеч, ягодиц, но еще и позитивно влияют на духовно-психологические аспекты стремления вверх. Кроме того, скалолазание развивает терпение, выносливость и сообразительность. Этот вид спорта еще называют «шахматами в движении», когда спортсмену необходимо продумывать каждое следующее движение.

Впервые Андрей попал в «большие» горы в 2009 году в Альпах, последние три года занимается техническим альпинизмом. Несколько лет работал проводником для интернациональных групп туристов в Австрии, в том числе и для детей, помогал им безопасно наслаждаться горами.

Альпинизм делится на технический вид, где скорее важна сложность маршрута, нежели высота, и высотный, когда высота покоренных гор начинается от 6000 метров (есть еще высотно-технический). Кому-то нравится подниматься на красивые горы, кому-то – на противоположные, откуда видны эти красивые горы. Что касается страха, то, по словам Андрея, люди боятся не высоты, а глубины падения. С этим нужно работать, например, успокаивая себя надежностью экипировки, наличием страховки и товарищей поблизости. Ближайшие «серьёзные горы» - это Хибины недалеко от Мурманска, которые являются крупнейшим горным массивом на Кольском полуострове.

- Я бы хотел, чтобы любителей альпинизма, скалолазания, трекинга и горного туризма стало как можно больше. На высоте проще отпустить проблемы и наслаждаться первозданной природой. Там как будто другой мир, в котором совсем не важно какая у тебя должность или достаток, там мы учимся быть настоящими людьми, – говорит Андрей.

Любой поход зависит от правильной подготовки. Если вы отправляетесь в однодневный трекинг, то зачастую достаточно будет удобной одежды и небольшого запаса воды и еды с собой. Чем дольше и выше трекинг, тем больше моментов необходимо учесть: погода, еда, одежда, в том числе термобелье, палатка, газовая горелка для приготовления пищи и многое другое. К счастью, сегодня магазины спортивных товаров предлагают все необходимые составляющие туризма, а в интернете размещено огромное количество обучающих видеороликов и статей с рекомендациями о том, как начать заниматься трекингом.

Попробовать себя в некотором подобии горного трекинга можно, начав с маршрутов выходного дня в Ленобласти и Карелии. Такие походы принесут удовольствие, если ответственно подойти к их подготовке. Горы опасны, если относиться к ним легкомысленно. Не стоит забывать и про «горную болезнь», с которой сталкиваются многие из-за перепада давления на значительных высотах. Андрей уверен, что любовь к скалолазанию, восхождениям и горам заложена в каждом из нас, даже в тех, кто считает, что боится этого.

- В детстве мы все любили лазать по деревьям. Это у нас заложено в генах, какой-то первобытный опыт. Во время занятий скалолазанием мы учимся овладевать своими страхами, в том числе и страхом высоты. Зачастую желание преодолеть себя сильнее страха падения, - говорит он.

Андрей рассказал, что хочет собрать в Гатчине единомышленников, чтобы устраивать совместные трекинги. Тем более что эта тема становится с каждым годом популярнее. Так, вместе с друзьями он недавно ездил на Ястребиное озеро в Карелию, куда съезжаются все любители альпинизма, туризма и просто желающие потренироваться на скалах.

- На «длинных» выходных в июне там было какое-то невероятное количество людей с детьми, которые любят такой отдых, - сказал он.

Уже 18 июля Андрей отправился в очередную горную командировку на Кавказ. Этот уже третий его выезд в горы за год.

- Я получаю от этого невероятный кайф, удовольствие, заряжаюсь энергией и позитивом на многие месяцы вперед и хочу заразить этим же остальных, - говорит он.

Андрей обещал присылать нам из поездки свои заметки о путешествии, а также делиться красивыми фотоснимками. Будем с нетерпением ждать.