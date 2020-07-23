Горы – источник энергии и позитива

Родители Андрея –
скалолазы, познакомились в горах, где занимались альпинизмом. В детстве Андрей
часто слушал их рассказы о путешествиях. Как ни странно, он не видел себя в
этом виде спорта, занимался баскетболом и бадминтоном.
Все изменилось несколько
лет назад, когда в Германии Андрей впервые попал на скалодром и буквально
загорелся скалолазанием. В Гатчине на тот момент единственный скалодром в
спортивном комплексе ПИЯФ был постоянно востребован воспитанниками спортивной
секции ДЮСШ № 2. Так возникла идея строительства альтернативного скалодрома,
который, в результате, открылся на улице 7 Армии в Гатчине.
Андрей уверен, что
тренировки на скалодроме очень полезны, так как не только задействуют
практически все тело - руки и пальцы становятся гораздо сильнее, развиваются
мышцы груди, спины, плеч, ягодиц, но еще и позитивно влияют на
духовно-психологические аспекты стремления вверх. Кроме того, скалолазание
развивает терпение, выносливость и сообразительность. Этот вид спорта еще
называют «шахматами в движении», когда спортсмену необходимо продумывать каждое
следующее движение.
Впервые Андрей попал в
«большие» горы в 2009 году в Альпах, последние три года занимается техническим
альпинизмом. Несколько лет работал проводником для интернациональных групп
туристов в Австрии, в том числе и для детей, помогал им безопасно наслаждаться горами.
Альпинизм делится на
технический вид, где скорее важна сложность маршрута, нежели высота, и
высотный, когда высота покоренных гор начинается от 6000 метров (есть еще
высотно-технический). Кому-то нравится подниматься на красивые горы, кому-то –
на противоположные, откуда видны эти красивые горы. Что касается страха, то, по
словам Андрея, люди боятся не высоты, а глубины падения. С этим нужно работать,
например, успокаивая себя надежностью экипировки, наличием страховки и
товарищей поблизости. Ближайшие «серьёзные горы» - это Хибины недалеко от
Мурманска, которые являются крупнейшим горным массивом на Кольском полуострове.
- Я бы хотел, чтобы
любителей альпинизма, скалолазания, трекинга и горного туризма стало как можно
больше. На высоте проще отпустить проблемы и наслаждаться первозданной
природой. Там как будто другой мир, в котором совсем не важно какая у тебя
должность или достаток, там мы учимся быть настоящими людьми, – говорит Андрей.
Любой поход зависит от
правильной подготовки. Если вы отправляетесь в однодневный трекинг, то зачастую
достаточно будет удобной одежды и небольшого запаса воды и еды с собой. Чем
дольше и выше трекинг, тем больше моментов необходимо учесть: погода, еда,
одежда, в том числе термобелье, палатка, газовая горелка для приготовления пищи
и многое другое. К счастью, сегодня магазины спортивных товаров предлагают все
необходимые составляющие туризма, а в интернете размещено огромное количество
обучающих видеороликов и статей с рекомендациями о том, как начать заниматься трекингом.
Попробовать себя в
некотором подобии горного трекинга можно, начав с маршрутов выходного дня в
Ленобласти и Карелии. Такие походы принесут удовольствие, если ответственно
подойти к их подготовке. Горы опасны, если относиться к ним легкомысленно. Не
стоит забывать и про «горную болезнь», с которой сталкиваются многие из-за
перепада давления на значительных высотах. Андрей уверен, что любовь к
скалолазанию, восхождениям и горам заложена в каждом из нас, даже в тех, кто
считает, что боится этого.
- В детстве мы все любили
лазать по деревьям. Это у нас заложено в генах, какой-то первобытный опыт. Во
время занятий скалолазанием мы учимся овладевать своими страхами, в том числе и
страхом высоты. Зачастую желание преодолеть себя сильнее страха падения, - говорит
он.
Андрей рассказал, что
хочет собрать в Гатчине единомышленников, чтобы устраивать совместные трекинги.
Тем более что эта тема становится с каждым годом популярнее. Так, вместе с
друзьями он недавно ездил на Ястребиное озеро в Карелию, куда съезжаются все
любители альпинизма, туризма и просто желающие потренироваться на скалах.
- На «длинных» выходных в
июне там было какое-то невероятное количество людей с детьми, которые любят
такой отдых, - сказал он.
Уже 18 июля Андрей
отправился в очередную горную командировку на Кавказ. Этот уже третий его выезд
в горы за год.
- Я получаю от этого
невероятный кайф, удовольствие, заряжаюсь энергией и позитивом на многие месяцы
вперед и хочу заразить этим же остальных, - говорит он.
Андрей обещал присылать нам из поездки свои заметки о путешествии, а также делиться красивыми фотоснимками. Будем с нетерпением ждать.