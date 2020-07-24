Реставрационный центр в Рождествено заработает в следующем году

Один из вопросов касался финансирования реставрационных работ в Ленинградской области – в этом году и следующем. Владимир Цой заверил, что финансирование заключенных контрактов секвестированию не подлежит согласно законодательству. В Ленинградской области абсолютно устойчивая, планово-понятная экономическая ситуация, поэтому все запланированные контракты имеют финансовое подтверждение.

Что касается областного бюджета: в этом году на реставрационные работы была выделена сумма чуть меньше 400 млн рублей. В следующем году определенный стандарт финансирования планируется сохранить.

- Реставрация объектов культурного наследия входит в число приоритетов, которые, безусловно, будут финансировать в Ленинградской области, – уверен Владимир Олегович.

На вопрос, сколько всего памятников, объектов культуры было отреставрировано в 2020 году, однозначного ответа не последовало, поскольку список объектов, где ведутся работы, занимает несколько страниц. Как заметил Владимир Цой, реставрация – это долгий, кропотливый процесс, не всегда укладывающийся в строгие временные рамки. Большая часть работ еще продолжается. Например, реставрация памятников деревянного зодчества где-то идет полностью по графику, а где-то нет.

Сейчас ведутся очень серьезные работы в доме Римского-Корсакова в Тихвине, готов проект реставрации дома купца Тимофеева в Новой Ладоге, усадьбы Рукавишникова – музея Набокова в Рождествено. Идет проектирование ряда небольших объектов деревянного зодчества. В соответствии с бюджетными возможностями эти планы будут воплощаться.

Однако есть и завершенные проекты: закончены работы, связанные с военными памятниками.

- Мы эту работу ведем системно, на постоянной основе, не только к 9 Мая, – заметил Владимир Олегович. – Для нас работа по реставрации военных мемориалов очень важна. В областной Комитет по культуре поступает очень много обращений с просьбой привести памятники в надлежащий вид. И если мемориал является объектом культурного наследия – это наша работа. Если не является – это объект муниципальных властей.

Владимир Цой ответил и на вопросы «Гатчинской правды». В частности, о том, в какой стадии находится строительство реставрационного комплекса в Рождествено. Будет ли он сдан в мае 2021 года, как говорилось раньше?

- Строительство реставрационного центра в Рождествено ведется очень активно. Строительную готовность мы ожидаем в конце этого – начале следующего года. Заработает центр в 2021 году, – уверен Владимир Олегович. – Это очень амбициозный проект, поддержанный, в свое время, правительством России. Абсолютно новое здание, оснащенное по последнему слову техники и строящееся за счет средств федерального бюджета – федерального займа от международного банка на сотни миллионов рублей. Строится реставрационный центр с привлечением большого количества специалистов, где можно будет отреставрировать, в первую очередь, музейные предметы, вещи, находящееся в музейном фонде. Мы рассчитываем, что к нам будут привозить предметы на реставрацию не только из Ленинградской области, но и из Петербурга и соседних областей.

В ходе пресс-конференции был задан вопрос о подчинении Гатчинского музея-заповедника. Все музеи-заповедники вокруг Петербурга (Пушкин, Павловск, Петергоф и другие) находятся в федеральном подчинении, гатчинский же, находясь на территории Ленинградской области, подчиняется Петербургу. Не планируется ли переподчинение?

Владимир Цой заметил, что вопрос, строго говоря, не в его компетенции.

- Вопрос о переходе в федеральную собственность я не уполномочен комментировать. С точки зрения управления, это не наш объект, – заявил Цой. – ГМЗ «Гатчина» подчиняется Комитету по культуре Санкт-Петербурга, у нас с ними выстроены абсолютно профессиональные рабочие отношения. Много работ проводится совместно. В частности, в рамках национального проекта «Чистая вода» в Гатчине уже в этом году начнутся большие работы по расчистке водной системы. А водную систему сложно разделить – где территория Приоратского парка, находящегося в ведении области, а где – Гатчинского.

Екатерина Дзюба