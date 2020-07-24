Реставрационный центр в Рождествено заработает в следующем году

Один из вопросов касался
финансирования реставрационных работ в Ленинградской области – в этом году и
следующем. Владимир Цой заверил, что финансирование заключенных контрактов
секвестированию не подлежит согласно законодательству. В Ленинградской области
абсолютно устойчивая, планово-понятная экономическая ситуация, поэтому все
запланированные контракты имеют финансовое подтверждение.
Что касается областного
бюджета: в этом году на реставрационные работы была выделена сумма чуть меньше
400 млн рублей. В следующем году определенный стандарт финансирования
планируется сохранить.
- Реставрация объектов
культурного наследия входит в число приоритетов, которые, безусловно, будут
финансировать в Ленинградской области, – уверен Владимир Олегович.
На вопрос, сколько всего
памятников, объектов культуры было отреставрировано в 2020 году, однозначного
ответа не последовало, поскольку список объектов, где ведутся работы, занимает
несколько страниц. Как заметил Владимир Цой, реставрация – это долгий,
кропотливый процесс, не всегда укладывающийся в строгие временные рамки.
Большая часть работ еще продолжается. Например, реставрация памятников
деревянного зодчества где-то идет полностью по графику, а где-то нет.
Сейчас ведутся очень
серьезные работы в доме Римского-Корсакова в Тихвине, готов проект реставрации
дома купца Тимофеева в Новой Ладоге, усадьбы Рукавишникова – музея Набокова в
Рождествено. Идет проектирование ряда небольших объектов деревянного зодчества.
В соответствии с бюджетными возможностями эти планы будут воплощаться.
Однако есть и завершенные
проекты: закончены работы, связанные с военными памятниками.
- Мы эту работу ведем
системно, на постоянной основе, не только к 9 Мая, – заметил Владимир Олегович.
– Для нас работа по реставрации военных мемориалов очень важна. В областной
Комитет по культуре поступает очень много обращений с просьбой привести
памятники в надлежащий вид. И если мемориал является объектом культурного
наследия – это наша работа. Если не является – это объект муниципальных
властей.
Владимир Цой ответил и на
вопросы «Гатчинской правды». В частности, о том, в какой стадии находится
строительство реставрационного комплекса в Рождествено. Будет ли он сдан в мае
2021 года, как говорилось раньше?
- Строительство
реставрационного центра в Рождествено ведется очень активно. Строительную
готовность мы ожидаем в конце этого – начале следующего года. Заработает центр
в 2021 году, – уверен Владимир Олегович. – Это очень амбициозный проект,
поддержанный, в свое время, правительством России. Абсолютно новое здание,
оснащенное по последнему слову техники и строящееся за счет средств
федерального бюджета – федерального займа от международного банка на сотни
миллионов рублей. Строится реставрационный центр с привлечением большого
количества специалистов, где можно будет отреставрировать, в первую очередь,
музейные предметы, вещи, находящееся в музейном фонде. Мы рассчитываем, что к
нам будут привозить предметы на реставрацию не только из Ленинградской области,
но и из Петербурга и соседних областей.
В ходе пресс-конференции
был задан вопрос о подчинении Гатчинского музея-заповедника. Все
музеи-заповедники вокруг Петербурга (Пушкин, Павловск, Петергоф и другие)
находятся в федеральном подчинении, гатчинский же, находясь на территории
Ленинградской области, подчиняется Петербургу. Не планируется ли
переподчинение?
Владимир Цой заметил, что
вопрос, строго говоря, не в его компетенции.
- Вопрос о переходе в
федеральную собственность я не уполномочен комментировать. С точки зрения
управления, это не наш объект, – заявил Цой. – ГМЗ «Гатчина» подчиняется
Комитету по культуре Санкт-Петербурга, у нас с ними выстроены абсолютно
профессиональные рабочие отношения. Много работ проводится совместно. В частности,
в рамках национального проекта «Чистая вода» в Гатчине уже в этом году начнутся
большие работы по расчистке водной системы. А водную систему сложно разделить –
где территория Приоратского парка, находящегося в ведении области, а где –
Гатчинского.
Екатерина Дзюба