В Вырице власть меняется

В
начале апреля написал заявление о досрочном прекращении своих полномочий
экс-глава администрации Вырицкого городского
поселения Андрей Васильев. После его ухода вырицкие депутаты возложили
временное исполнение обязанностей главы администрации на Татьяну Винокурову, которая
много лет работает в администрации поселения в должности заместителя по
социальным вопросам.
8
июля решением Совета депутатов Вырицкого городского поселения № 78 был объявлен
конкурс на замещение должности главы администрации Вырицкого городского
поселения. Сам конкурс должен состояться 3 августа.
Однако
15 июля Татьяна Винокурова решила выйти на заслуженный отдых, передав полномочия
своему заместителю Алексею Баранченко. 17 июля на освободившееся место
заместителя главы администрации был назначен Владимир Чуприк, а 20 июля
Баранченко официально объявил о сложении полномочий и возложил их на «новенького»
- Владимира Чуприка.
Депутаты
о стремительной смене руководителя исполнительной власти уведомлены не были, и
22 июля созвали внеочередное заседание Совета депутатов Вырицкого городского
поселения. Столь быстрые перестановки в администрации они назвали «попыткой
захвата власти». И своим решением назначали и.о. главы администрации Вырицкого
городского поселения начальника отдела правовых и имущественных отношений
администрации Максима Кузьмина – до проведения официального конкурса на
замещение должности главы администрации Вырицкого поселения.
Конкурс
должен обеспечить законный и демократичный порядок назначения главы
исполнительного органа власти поселения, уверены депутаты.