В Вырице власть меняется

В начале апреля написал заявление о досрочном прекращении своих полномочий экс-глава администрации Вырицкого городского поселения Андрей Васильев. После его ухода вырицкие депутаты возложили временное исполнение обязанностей главы администрации на Татьяну Винокурову, которая много лет работает в администрации поселения в должности заместителя по социальным вопросам.

8 июля решением Совета депутатов Вырицкого городского поселения № 78 был объявлен конкурс на замещение должности главы администрации Вырицкого городского поселения. Сам конкурс должен состояться 3 августа.

Однако 15 июля Татьяна Винокурова решила выйти на заслуженный отдых, передав полномочия своему заместителю Алексею Баранченко. 17 июля на освободившееся место заместителя главы администрации был назначен Владимир Чуприк, а 20 июля Баранченко официально объявил о сложении полномочий и возложил их на «новенького» - Владимира Чуприка.

Депутаты о стремительной смене руководителя исполнительной власти уведомлены не были, и 22 июля созвали внеочередное заседание Совета депутатов Вырицкого городского поселения. Столь быстрые перестановки в администрации они назвали «попыткой захвата власти». И своим решением назначали и.о. главы администрации Вырицкого городского поселения начальника отдела правовых и имущественных отношений администрации Максима Кузьмина – до проведения официального конкурса на замещение должности главы администрации Вырицкого поселения.

Конкурс должен обеспечить законный и демократичный порядок назначения главы исполнительного органа власти поселения, уверены депутаты.