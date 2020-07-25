В Гатчине отметили День торговли

В Гатчине отметили День торговли

Сегодня ровно в полдень на улице Соборной руководители Гатчинского района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим поздравили работников торговли и ветеранов отрасли с профессиональным праздником и наградили лучших представителей отрасли.

Рубрики : Общество     25 Jul 2020

«Гатчинцам есть, чем гордиться. Наш потребительский рынок представляет собой динамично развивающуюся отрасль. На территории района успешно работают более 1500 предприятий розничной торговли, почти 300 точек общественного питания и без малого 600 объектов бытового обслуживания. В отрасли трудятся более 12 тысяч человек», - отметила глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

Благодарностью главы Гатчинского муниципального района, главы города Гатчины за многолетний, добросовестный труд в сфере оказания торговли награждены:

- руководитель розничного магазина торговой сети «Окей» Исаев Андрей Александрович;

- исполнительный директор ООО «Сима» Удовиченко Алена Николаевна;

- индивидуальный предприниматель, руководитель продуктового магазина в селе Воскресенское Ланговиц Екатерина Александровна;

- индивидуальный предприниматель, руководитель магазина в д. Даймище Ахтияйнен Екатерина Валерьевна;  

- индивидуальный предприниматель, руководитель двух магазинов поселка Кобралово Малков Евгений Александрович;

 - коммерческий директор ООО «Лана» Калинина Светлана Львовна (Пудомягское поселение). 

-  индивидуальный предприниматель Щербакова Вероника Игоревна (Новосветское поселение);

 - генеральный директор сети аптек ООО «Ромашка» Решетников Сергей Павлович. Аптеки обеспечивают лекарственными препаратами жителей Новосветского, Войсковицкого и Тайцкого поселений;

- бухгалтер «ИТА Комбор» Османова Елена Владимировна;

- директор по эксплуатации ООО «НЭК Гатчина» Акопян Грайр Арамаисович. Грайр Арамаисович исполняет обязанности директора по эксплуатации торгового развлекательного комплекса «Кубус Гатчина» с 2018 года.

Почетной грамотой Главы администрации Гатчинского муниципального района за многолетний, добросовестный труд в сфере оказания торговли награждены:

- генеральный директор ООО «Галактика Сервис», председатель консультационного совета предпринимателей при Законодательном собрании Ленинградской области Пономарев Алексей Александрович.

- индивидуальный предприниматель Шакун Анатолий Александрович (Таицкое поселение);

- индивидуальный предприниматель, руководитель продуктового магазина в поселке Сиверский Бачуров Валерий Геннадьевич.

Благодарностью Главы администрации Гатчинского муниципального района за многолетний, добросовестный труд в сфере награждены:

- индивидуальный предприниматель Лиски Андрей Иванович;   

- индивидуальный предприниматель, руководитель столовой Гатчинской школы №1 Богоявленская Людмила Александровна;  

- заместитель заведующей секции магазина «Сокол» Черепанова Любовь Васильевна; 

 - индивидуальный предприниматель, руководитель кафе «Султан» Ибадов Вагиф Кязим Оглы; 

- главный бухгалтер ООО «Книги» Андреева Татьяна Владимировна; 

- заведующая секцией магазина «Сокол» Кирьянен Алла Владимировна;

- индивидуальный предприниматель Гусейнов Эмин Ширналы Оглы;  

- директор магазина поселка Елизаветино ООО «ОАЗИС» Ткаченко Наталья Николаевна;

- заведующая магазином «Уют» ООО «Янис» Денисова Елена Алексеевна;

- индивидуальный предприниматель, руководитель магазина по продаже автодеталей в п. Сиверский Селифонтов Иван Валериевич.

Подарком для награжденных и гостей праздника стал концерт творческих коллективов.

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