Ленинградская область становится чище

Для уборки мусора в
рамках общественных работ, организованных для тех, кто потерял доход в период
«коронавирусных» ограничений, было привлечено 146 человек.
Больше всего мусора
выявили и убрали с областных дорог Всеволожского, Ломоносовского, Гатчинского,
Волосовского, Тосненского, Киришского и Приозерского районов. Основная масса
свалок зафиксирована вблизи магистралей, ведущих в сторону коттеджных, дачных и
садоводческих массивов. При этом лидерство по количеству в общей массе бытовых
отходов удерживают старые шины, остатки стройматериалов и пластиковая
упаковка.
«Для решения вопроса
несанкционированных свалок вдоль дорог область применяет комплексный подход.
Помимо наглядной агитации и изъятия техники, в готовящемся сейчас областном
законе по обращению с отходами будет предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей для
физических лиц», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко.
Глава региона также
обратил внимание на ответственность глав местных администраций за свалки на
муниципальной земле.