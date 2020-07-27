Ленинградская область становится чище

Ленинградская область становится чище

За полгода, с января по июль, в ходе ликвидации несанкционированных свалок в полосах отвода региональных трасс Ленинградской области утилизировано десять тысяч кубометров отходов.

Рубрики : Общество     27 Jul 2020

Для уборки мусора в рамках общественных работ, организованных для тех, кто потерял доход в период «коронавирусных» ограничений, было привлечено 146 человек.

Больше всего мусора выявили и убрали с областных дорог Всеволожского, Ломоносовского, Гатчинского, Волосовского, Тосненского, Киришского и Приозерского районов. Основная масса свалок зафиксирована вблизи магистралей, ведущих в сторону коттеджных, дачных и садоводческих массивов. При этом лидерство по количеству в общей массе бытовых отходов удерживают старые шины, остатки стройматериалов и пластиковая упаковка. 

«Для решения вопроса несанкционированных свалок вдоль дорог область применяет комплексный подход. Помимо наглядной агитации и изъятия техники, в готовящемся сейчас областном законе по обращению с отходами будет предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей для физических лиц», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Глава региона также обратил внимание на ответственность глав местных администраций за свалки на муниципальной земле.

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