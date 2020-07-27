Социальный бизнес Ленинградской области получает бюджетную поддержку

Получателями субсидий
стали региональные предприниматели, оказывающие услуги в сферах образования,
спорта, культуры и социального обслуживания. Выделенные средства направлены на
возмещение затрат на аренду, ремонт и реконструкцию помещений, благоустройство
территории, покупку и изготовление оборудования, мебели, а также на
приобретение технических средств, санитарной техники и другие.
Всего в 2020 году на
субсидии предприятиям социальной направленности из областного бюджета уже
выделено 30 млн рублей.
Сегодня в Ленинградской
области зарегистрировано около пяти тысяч социальных предпринимателей только по
основным направлениям — спорт, образование, досуг и так далее. За год их число
увеличилось на 45%.
Помимо финансовой помощи,
предприниматели, работающие в социальный сфере, могут обратиться в Центр
инноваций социальной сферы (входит в Фонд поддержки предпринимательства
Ленинградской области) за консультациями профильных экспертов, обучением,
помощью в бизнес-планировании и продвижении проектов.