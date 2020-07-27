Социальный бизнес Ленинградской области получает бюджетную поддержку

Социальный бизнес Ленинградской области получает бюджетную поддержку

34 предприятия малого и среднего бизнеса Ленинградской области, работающие в социальной сфере, получили субсидии на возмещение своих затрат. Общая сумма распределенных по итогам конкурса средств составила 16 млн рублей.

Рубрики : Экономика     27 Jul 2020

Получателями субсидий стали региональные предприниматели, оказывающие услуги в сферах образования, спорта, культуры и социального обслуживания. Выделенные средства направлены на возмещение затрат на аренду, ремонт и реконструкцию помещений, благоустройство территории, покупку и изготовление оборудования, мебели, а также на приобретение технических средств, санитарной техники и другие.

Всего в 2020 году на субсидии предприятиям социальной направленности из областного бюджета уже выделено 30 млн рублей.

Сегодня в Ленинградской области зарегистрировано около пяти тысяч социальных предпринимателей только по основным направлениям — спорт, образование, досуг и так далее. За год их число увеличилось на 45%.

Помимо финансовой помощи, предприниматели, работающие в социальный сфере, могут обратиться в Центр инноваций социальной сферы (входит в Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области) за консультациями профильных экспертов, обучением, помощью в бизнес-планировании и продвижении проектов.

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