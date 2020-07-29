30 июля отключат свет в Гатчинском районе

30 июля отключат свет в Гатчинском районе

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии в населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики : ЖКХ     29 Jul 2020

30.07.20 с 09.00 до 18.00       

Веревское СП:

д. Горки,

д. Кирлово,

д. Пегелево,

Торфопредприятие, сад-во "Мостовик", сад-во "Лесное", сад-во "Тайцы", сад-во "Тритон", сад-во "Ольха", сад-во "Тайга", сад-во "Радуга", СНТ "Большие Тайцы", СНТ "Азимут", СНТ "Обуховец".

 

30.07.20 с 9.00 до 17.30

Пудостьское С.П.

д. Оровка,

д. Кямяря.

 

30.07.20 с 10:00 до 17:00

Сяськелевское СП:

п. Сяськелево, ул. Центральная, Школьная, администрация, амбулатория.

 

30.07.20 с 09:00 до 18:00

Рождественское СП:

п. Дивенский, ул. Пионерская, ул. Песочная,

д. Межно.

 

30.07.20 с 09.00 до 18.00       

Кобринское СП:

д. Меньково, д. 88, 90, 92.

 

30.07.20 с 09.00 до 17.00

Большеколпанское СП:

д. Новые Черницы,

д. Большие Колпаны,

д. Лядино,

д. Вопша,

д. Ротково,

д. Корписалово, СНТ "Пролетарский труд", "Оазис"

 

30.07.20 с 10.00 до 17.30

Елизаветинское  СП:

д.Раболово,

д.Ознаково.        

 

30.07.20 с 09.00 до 17.30

Сусанинское СП:

д. Мыза-Ивановка.

 

30.07.20 с 09.00 до 18.00

Вырицкое ГП:

д. Каушта,

д. Ракитино,

д. Новинка,

п. Новинка,

д. Озерешно,

д. Кремено,

д. Ольховец,

д. Тарасино,

д. Нестерково,

п. Чаща,

д. Воцко,

Сад-во "Малахит-5", сад-во "Дельфин", сад-во "Контакт", сад-во "Рапиткина", сад-во "София", сад-во "Ленгипротранс", сад-во "Энергия", сад-во "Природа", сад-во "Аврора", Массив Чаща.

 

30.07.2020 с 09.00 до 18.00

Пудомягское СП:

СНТ «Магистраль».

        

30.07.20 и 31.07.20 с 10.00 до 19.00

г. Коммунар, ул. Центральная, микрорайон «Ремиз».

        

 

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