30 июля отключат свет в Гатчинском районе

30.07.20 с 09.00 до
18.00
Веревское СП:
д. Горки,
д. Кирлово,
д. Пегелево,
Торфопредприятие, сад-во
"Мостовик", сад-во "Лесное", сад-во "Тайцы", сад-во
"Тритон", сад-во "Ольха", сад-во "Тайга", сад-во
"Радуга", СНТ "Большие Тайцы", СНТ "Азимут", СНТ
"Обуховец".
30.07.20 с 9.00 до 17.30
Пудостьское С.П.
д. Оровка,
д. Кямяря.
30.07.20 с 10:00 до 17:00
Сяськелевское СП:
п. Сяськелево, ул. Центральная,
Школьная, администрация, амбулатория.
30.07.20 с 09:00 до 18:00
Рождественское СП:
п. Дивенский, ул. Пионерская, ул.
Песочная,
д. Межно.
30.07.20 с 09.00 до
18.00
Кобринское СП:
д. Меньково, д. 88, 90, 92.
30.07.20 с 09.00 до 17.00
Большеколпанское СП:
д. Новые Черницы,
д. Большие Колпаны,
д. Лядино,
д. Вопша,
д. Ротково,
д. Корписалово, СНТ "Пролетарский
труд", "Оазис"
30.07.20 с 10.00 до 17.30
Елизаветинское СП:
д.Раболово,
д.Ознаково.
30.07.20 с 09.00 до 17.30
Сусанинское СП:
д. Мыза-Ивановка.
30.07.20 с 09.00 до 18.00
Вырицкое ГП:
д. Каушта,
д. Ракитино,
д. Новинка,
п. Новинка,
д. Озерешно,
д. Кремено,
д. Ольховец,
д. Тарасино,
д. Нестерково,
п. Чаща,
д. Воцко,
Сад-во "Малахит-5", сад-во
"Дельфин", сад-во "Контакт", сад-во "Рапиткина", сад-во
"София", сад-во "Ленгипротранс", сад-во
"Энергия", сад-во "Природа", сад-во "Аврора",
Массив Чаща.
30.07.2020 с 09.00 до 18.00
Пудомягское СП:
СНТ «Магистраль».
30.07.20 и 31.07.20 с 10.00 до 19.00
г. Коммунар, ул. Центральная, микрорайон
«Ремиз».