Соблюдайте правила поведения на железной дороге, берегите свою жизнь и здоровье!

Напоминаем: железная дорога – зона повышенной опасности. Попадая на вокзалы, станции, платформы, находясь у железнодорожного полотна, многие не понимают, что, из-за несоблюдения элементарных правил поведения на объектах железной дороги могут наступить очень печальные последствия. Порой, не проявляя внимания и бдительности, можно попрощаться с жизнью, а в лучшем случае – стать инвалидом на всю оставшуюся жизнь.

Очень страшно, когда такое происходит с детьми. Они не осознают всей опасности нахождения на железной дороге, не воспринимают ее как угрозу своей жизни или здоровью.

А ведь дети видят «пример» взрослых, когда те, торопясь по своим делам, проходят по железной дороге в неустановленном для ее перехода месте, подлезают под вагонами поезда, т.к. он преграждает им путь, идут по протоптанным тропинкам вдоль железнодорожного пути как по тротуару, не обращая внимания на проезжающие поезда, переезжают на велосипедах, скутерах по пешеходному переходу через железную дорогу, что делать категорически запрещено!

Обращаем ваше внимание, что проходя по железнодорожным путям в неустановленном месте, человек подвергает свои жизнь и здоровье опасности, к тому же проход по ж/д путям в неустановленном месте является нарушением статьи 11.1 части 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Уважаемые родители! Напоминайте чаще детям о правилах поведения на объектах железнодорожного транспорта, контролируйте их соблюдение.

Наши дети должны знать:

- находиться на железнодорожных путях опасно для жизни.

- нельзя выходить на ж/д пути без надобности в неустановленных местах (ж/д переход, пешеходный тоннель под полотном ж/дороги, пешеходные переходные мосты – это установленные места перехода ж/д путей).

- нельзя находиться в междупутье (там находятся различные средства связи и сигнализации, которые находятся под высоким напряжением, стрелочные переводы).

- нельзя перебегать путь перед движущимся поездом

-нельзя переезжать по пешеходному настилу через железную дорогу

-нельзя переезжать железную дорогу на переезде перед приближающимся поездом

-при переходе ж.д. путей в установленном месте нужно быть осторожным, убедиться, не движется ли встречный поезд, подождать, пока проедет поезд, убедиться, что по соседним ж.д. путям не движутся составы, и только тогда переходить железную дорогу.

-входить в вагон и выходить из вагона только со стороны пассажирской платформы, входить в вагон заблаговременно, не на ходу поезда, не высовываться из окон на ходу поезда.

На объектах железнодорожного транспорта транспорта ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1.Играть на железнодорожных путях и близко от них.

2.Подлезать под вагоны.

3.Ходить по путям на станциях и перегонах.

4.Стоять близко к краю платформы.

5.Проезжать на подножках, крышах и других выступающих частях вагонов.

6.Проезжать на переходных площадках.

7.Открывать входные двери вагонов на ходу поезда.

Берегите жизнь и здоровье!

Ст.инспектор направления по делам несовершеннолетних ЛПП на ст. Луга Леонтьева А.В.