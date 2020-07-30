Коронавирус в Гатчинском районе: еще «десяток» заболевших

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция по состоянию на 30 июля подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- Гатчина (+6)

- д. Малое Верево (+1)

- д. Покровская (+1)

- д. Большие Колпаны (+2)

Таким образом, в целом по Гатчинскому району на 30 июля число зарегистрированных COVID-пациентов достигло 1696 человек, поправились из числа заболевших гатчинцев 1266 человек, зарегистрировано 18 летальных исходов. Число активных COVID-пациентов в Гатчинском районе – то есть тех, кто болен в настоящее время – составляет 412 человек.

В Ленинградской области по данным Роспотребнадзора в целом на 30 июля коронавирусная инфекция диагностирована у 5837 человек, 4118 поправились, 56 скончались.

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 644 человек (выздоровели 542),

- г. Коммунар – 107 человек (выздоровели 59),

- п. Вырица – 103 человека (выздоровели 85),

- п. Сиверский– 101 человек (выздоровели 82),

- «Больница № 1 им. Кащенко», с. Никольское – 72 человека (выздоровели 63)

- п. Новый Свет – 55 человек (выздоровели 44),

- п. Тайцы – 53 человека (выздоровели 29),

- п. Дружная Горка – 36 человека (выздоровели 18),

- п. Пудость – 29 человек,

- д. Большие Колпаны – 31 человек,

- д. Лампово – 27 человек,

- д. Малое Верево – 28 человек,

- д. Сяськелево – 20 человек (выздоровели 13),

- п. Войсковицы – 17 человек (выздоровели 13);

- п. Терволово, д. Пудомяги – 16 человек,

- п. Елизаветино, д. Малые Колпаны – по 14 человек,

- д. Новый Учхоз – 12 человек,

- д. Большое Рейзино, с. Никольское – по 11 человек,

- д. Батово, п. Семрино – по 10 человек,

- п. Высокоключевой, д. Белогорка, д. Шпаньково – по 9 человек,

- д. Мыза-Ивановка, Лукаши, д. Мины, д. Покровская – по 7 человек,

- д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, д. Старицы, д. Пустошка, д. Меньково, Дружноселье, Старосиверская, п. Сусанино, д. Жабино, п. Суйда – по 6 человек,

- д. Монделево, д. Большое Верево, с. Рождествено – по 5 человек,

- д. Вяхтелево, д. Ляды, д. Выра, Даймище, д. Куровицы, д. Ивановка (Пудостьское), п. Торфяное – по 4 человека,

- п. Строганово, д. Чаща, д. Романовка, д. Остров, Тойворово, д. Холоповицы, Карташевская, д. Большево, Кобралово, д. Орлино, д. Тихковицы – по 3 человека,

- п. Дивенский, Новосиверская, д. Покровка, п. Вайялово, д. Нижняя, д. Изора, Малые Борницы, Пригородный, Сокколово, Большое Сергелево, д. Александровка, д. Реболово, д. Алексеевка – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Новинка, д. Старые Низковицы, д. Березнево, п. Кезево, массив Красницы, д. Бугры, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им.Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, д. Виркино, д. Тяглино, Пижма, Новые Черницы, Новые Низковицы, д. Замостье, д. Парицы, Алапурская, Вайя, Зайцево, Вярлево, д. Никольское, Смольково, д. Покизен-Пурская, СНТ ВНИИСТРОММАШ, д. Горки, Питкелево, д. Ронилово - по 1 человеку.