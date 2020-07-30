В Гатчинском районе три новых 100-балльника

Как сообщает комитет образования Гатчинского района, максимальную оценку за ЕГЭ по химии получила выпускница Гатчинской школы №8 Антонина Патрикеева (педагог Наталья Алексеевна Светлова). По обществознанию на 100 баллов сдали ЕГЭ выпускница Гатчинского лицея №3 Ксения Василиу (педагог Андрей Михайлович Черяк) и выпускница Гатчинской школы №2 Яна Талья (педагог Евгения Борисовна Дьякова).

Напомним, что в 2020 году ЕГЭ проходил в условиях пандемии и ограничительных мер. Поэтому, особое внимание уделялось мерам безопасности. При этом, по предварительным итогам, школьники в Ленинградской области сдают экзамены лучше, чем в прошлом году.



