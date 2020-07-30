В Гатчинском районе три новых 100-балльника

Как сообщает комитет
образования Гатчинского района, максимальную оценку за ЕГЭ по химии получила
выпускница Гатчинской школы №8 Антонина Патрикеева (педагог Наталья Алексеевна
Светлова). По обществознанию на 100 баллов сдали ЕГЭ выпускница Гатчинского
лицея №3 Ксения Василиу (педагог Андрей Михайлович Черяк) и выпускница
Гатчинской школы №2 Яна Талья (педагог Евгения Борисовна Дьякова).
Напомним, что в 2020 году ЕГЭ проходил в
условиях пандемии и ограничительных мер. Поэтому, особое внимание уделялось
мерам безопасности. При этом, по предварительным итогам, школьники в Ленинградской
области сдают экзамены лучше, чем в прошлом году.