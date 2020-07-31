Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних

В соответствии со ст. 87 Уголовного Кодекса Российской Федерации несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось 14 лет, но не исполнилось 18 лет. Гражданское право различает несовершеннолетних (лиц в возрасте от 14 до 18 лет) и малолетних (лиц, не достигших 14 лет).

Административная ответственность - разновидность юридической ответственности, которая выражается в применении административного наказания к лицу, совершившему деяния, менее опасные для общества, чем преступления.

Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста 16 лет (ст. 2.3 КоАП РФ).

Ответственность за административное правонарушение, совершенное несовершеннолетними в возрасте от 14 до 16 лет, несут родители или иные законные представители (опекуны, попечители).

По отношению к несовершеннолетним действующее законодательство предусматривает общее правило, согласно которому к лицам в возрасте от 16 до 18 лет, совершившим административные правонарушения, применяются меры, предусмотренные Положением о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДН). Именно данным государственным органам и принадлежит преимущественное право рассмотрения дел об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними. Из десяти видов административных наказаний, указанных в КоАП РФ, к несовершеннолетним чаще всего применяются только два – это предупреждение и административный штраф. Штраф может назначаться как мера наказания, как правило, при наличии у несовершеннолетнего самостоятельного заработка или имущества. При отсутствии самостоятельного заработка у несовершеннолетнего, административный штраф взыскивается с его родителей или иных законных представителей, к которым относятся родители, не ограниченные судом в объеме родительских прав, опекуны и попечители.

Сотрудниками транспортной полиции в ходе постоянно проводимой работы с целью предупреждения совершения правонарушений, преступлений на объектах железнодорожного транспорта, а также предотвращения травмирования граждан выявляются несовершеннолетние, совершающие правонарушения на объектах ж.д. транспорта, предусмотренные следующими статьями КоАП РФ:

Ст. 20.1 КоАП РФ. Мелкое хулиганство, т.е. нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам или другие действия, демонстративно нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан.

Ст. 20.20 ч. 1 КоАП РФ. Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а также алкогольной и спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта менее 12 процентов объема готовой продукции в детских, образовательных и медицинских учреждениях, на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения, в организациях культуры, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях. Кроме того, несовершеннолетним распитие пива, согласно ст. З ФЗ №11- 05 г ., не допускается в любых общественных местах.

Ст. 20.20 ч. 2 КоАП РФ. Распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта 12 и более процентов в общественных местах (улица, стадион, сквер, парк, транспортное средство общего пользования, другие общественные места).

Ст. 20.20 ч.З КоАП РФ. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо потребление одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, также в других общественных местах.

Ст. 20.21 КоАП РФ. Появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность.

Ст. 20.22 КоАП РФ (протокол об административном правонарушении составляется на законного представителя ребенка). Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, а равно распитие ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, потребление ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, иных одурманивающих веществ в общественных местах.

Ст. 5.35 КоАП РФ. Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних.

Ст. 19.15 КоАП РФ. Проживание гражданина Российской Федерации без удостоверения личности гражданина (паспорта).

Ст. 11.1 ч.5 КоАП РФ. Проход по железнодорожным путям в неустановленных местах.

Ст. 6.24 ч.1 КоАП РФ. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

Ст. 11.17 КоАП РФ. Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте.

Ст. 6.23 КоАП РФ. Воволечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака.

Ст. 7.17 КоАП РФ. Уничтожение или повреждение чужого имущества.

Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста.

Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности за убийство (статья 105), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112), похищение человека (статья 126), изнасилование (статья 131), насильственные действия сексуального характера (статья 132), кражу (статья 158), грабеж (статья 161), разбой (статья 162), вымогательство (статья 163), неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (статья 166), умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 167), террористический акт (статья 205), прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (статья 205.3), участие в террористическом сообществе (часть вторая статьи 205.4), участие в деятельности террористической организации (часть вторая статьи 205.5), несообщение о преступлении (статья 205.6), захват заложника (статья 206), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 207), участие в незаконном вооруженном формировании (часть вторая статьи 208), угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава (статья 211), участие в массовых беспорядках (часть вторая статьи 212), хулиганство при отягчающих обстоятельствах (части вторая и третья статьи 213), вандализм (статья 214), незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств (статья 222.1), незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств (статья 223.1), хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (статья 226), хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (статья 229), приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (статья 267), посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (статья 277), нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой (статья 360), акт международного терроризма (статья 361).

К несовершеннолетним, совершившим преступления, могут быть применены принудительные меры воспитательного воздействия либо им может быть назначено наказание, а при освобождении от наказания судом они могут быть также помещены в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

Поведение человека в обществе регулируется различными нормами, прежде всего моральными и юридическими. Объем их требований, степень обязательности различна, но все они для того и существуют, чтобы каждый из нас следовал им в своих действиях и поступках. Невыполнение или нарушение требований этих норм влечет за собой необходимость отвечать перед обществом, законом. В этом - одна из важных граней понятия «ответственность».

Уважаемые родители, постоянно разъясняйте и напоминайте детям об ответственности за совершаемые ими поступки, нарушающие действующие нормы законодательства Российской Федерации, а также о правилах поведения на объектах железнодорожного транспорта, ведь их соблюдение сбережет жизнь и здоровье!

Ст.инспектор ПДН ЛПП на ст. Луга Леонтьева А.В.