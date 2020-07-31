«Пушкинка» примет «Библиотечную столицу» Ленинградской области

- Библиотека привыкла работать «глаза в глаза» с читателями — когда к нам приходят, разговаривают, задают вопросы, когда мы общаемся на каких-то массовых мероприятиях, - говорит Елена Леонидовна. - Конечно, эпидемия нарушила очень многие наши планы. Особенно неприятно было то, что пришлось отказаться от некоторых мероприятий, связанных с 75-летием Великой Победы - красивых, интересных, очень глубоких по содержанию. Эпидемиологическая ситуация помешала нам взаимодействовать с ветеранами. Нам очень хотелось поздравить их красиво, душевно. Все-таки искренне передать свои чувства через экран очень сложно.

На июнь у нас были запланированы очень интересные встречи с детьми — наши традиционные литературные площадки с играми и викторинами. Но самая главная наша печаль — в том, что у нас не было такого Пушкинского праздника, какой хотелось бы. Хотя круглый стол у нас все же состоялся — в режиме видеоконференции, и все получилось хорошо и интересно.

В этом году Гатчина объявлена Библиотечной столицей Ленинградской области, и наша библиотека начала к этому готовиться еще в конце 2019 года. Праздничные мероприятия были запланированы на июнь, но, в связи с ситуацией по коронавирусу, нам пришлось перенести их на конец августа. Мы очень надеемся, что у нас все получится. Нам очень важно показать, что библиотечное пространство у нас в Гатчинском районе единое и очень профессионально осуществляет свою деятельность. Нам есть, что показать — у нас есть совершенно прекрасные, очень разные сельские библиотеки, в которых отражены история и развитие той территории, где они расположены. Все мы находимся в постоянной взаимосвязи. Это профессиональное единство определяют и подчеркивают семинары, которые мы ежемесячно проводим на площадке «Пушкинки».

Я считаю, что не все отрицательно в сложившейся ситуации, потому что иначе мы никогда бы не занялись так серьезно дистанционной работой. Это помогло нам открыть другие, новые резервы и технические возможности. Мы научились работать удаленно. Наше традиционное обслуживание пополнилось какими-то новыми красками и новой силой — силой тех постулатов и утверждений, которые хочется донести до читателей.

Несмотря на то, что плановое поступательное развитие библиотеки остановил коронавирус, библиотека не закрывалась, исключая период самоизоляции. Пользуясь нашей электронной системой, многие наши читатели не почувствовали нехватки общения, потому что они постоянно были с нами на связи.

Любая ситуация заставляет нас посмотреть на нашу работу по-новому и все-таки сделать так, как нам нужно для работы библиотеки и всей нашей библиотечной системы. За период самоизоляции у нас прошло не меньше десяти видеоконференций и интересных мероприятий, и мы справились, как справились и наши сельские библиотекари. Всем понравилось, всем было интересно. Мы получили огромный опыт и очень интересную базу для исследований. Мы научились разговаривать более свободно по каким-то важным проблемам.

Активно в этом принимали участие и молодые люди, чем мы очень гордимся. У нас за последние три года очень увеличился фонд литературы для подростков. Подростки стали к нам ходить, у нас появились люди, которые с нами интересно работают.

Дистанционная работа помогла нам посмотреть со стороны и на себя: что все-таки интересно, где мы перебарщиваем с нашей так называемой профессиональной составляющей, и в каких случаях можно разговаривать совершенно прямо и открыто. За это время мы приобрели огромное количество новых читателей именно на детском абонементе, показав им новые возможности библиотеки, которые для них были прежде неизвестны.

Наряду с теми проектами, которые мы создали уже давно, начинают появляться и новые. Под это у нас меняется фонд. Да, остается наш золотой фонд, но появляется много новых книг для подростков. Понятно, что мы вступаем в совершенно новый диалог с молодежью, которая все понимает уже иначе, по-своему.

Мы готовы к приему гостей. Мы очень плотно работали с дизайнерской студией, разрабатывали интересные авторские проекты по работе и с подростками, и со взрослыми. Я считаю, что сохраниться библиотеки могут только при принятии всего современного, но, несомненно, при открытии читательского творчества, читательского образа мыслей и восприятия литературы. Я все-таки за библиотеки, где не лежат, а сидят и читают. Где думают. Но думать можно по-разному, можно и весело думать, тем более что у нас огромный спектр хорошей литературы — можно почитать и веселое и интересное.

Библиотека развивается, когда ее видят, ценят и, самое главное, поддерживают. Прекрасно, что наши библиотеки, находясь в сложных условиях самоизоляции, не просто работали и функционировали, они еще и развивались, еще и пополнялись. Вместе с тем, как меняется сфера нашей жизни, библиотечной и культурной, точно так же меняется и библиотекарь. Мы счастливы, что в настоящий момент у нас уже огромное количество читателей-детей. Это дети, которые, переходя в подростковый возраст, с удовольствием остаются в библиотеке. И если говорить о наших успехах и нашей удаче, это мне кажется очень важным.

Режим работы Межпоселенческой центральной районной библиотеки по летнему расписанию: с 11 до 19 часов. Выходные - суббота, воскресенье. Адрес: Гатчина, ул. А. Зверевой, д. 15А.

Работа библиотеки осуществляется с соблюдением всех требований санитарных норм.



