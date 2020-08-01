Поздравление с Днём Гатчинского района

В этом году мы отмечаем 93-ю годовщину образования нашего Гатчинского района. Нам, безусловно, есть чем гордиться – сегодня наш район – крупный экономический и научно – промышленный центр. На Гатчинской земле сосредоточены ведущие предприятия не только Ленинградской области, но и весомые игроки российского рынка. По индексу промышленного производства Гатчинский район за последние три года вошел в пятерку лучших в Ленинградской области. У нас работают более 8 тысяч предприятий. Гатчинский район постоянно развивается, мы, бесспорно, являемся одним из локомотивов агропромышленного комплекса региона, стабильно сохраняем ведущие позиции по экономическим показателям, наращиваем темпы инвестиционного развития.

Мы гордимся историей Гатчинского района, но главное – мы гордимся нашими замечательными людьми, которые каждый день исправно трудятся на благо своей малой родины. Личный вклад, усердие, трудолюбие и самоотдача – залог успеха и процветания. Спасибо вам, дорогие гатчинцы, за ваш труд!

От всей души поздравляем вас с Днем Гатчинского района. Искреннее желаем счастья, семейного тепла и уюта, сил на свершение всех поставленных целей и задач, здоровья и благополучия!

Глава г. Гатчины и Гатчинского района В.А. Филоненко

Глава администрации Гатчинского района Л.Н. Нещадим