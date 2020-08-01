Сегодня - День Ленинградской области!

Это время наших отцов,
дедов и прадедов, и это — наше время, время тех, кто сегодня продолжает дела и
свершения великого поколения Победителей, строит и двигает вперёд современный,
устремлённый в будущее регион.
В этом году наша
ленинградская семья, вместе со всей страной и миром, столкнулась с новым
вызовом: пандемия заставила нас на время отказаться от привычного образа жизни,
мобилизоваться на борьбу с неизвестным прежде врагом. В этих условиях жители
области проявили огромную солидарность и настоящую гражданскую ответственность,
вновь показав, что такое настоящий ленинградский характер.
Сегодня наш регион
уверенно продолжает развиваться: набранный за последние годы запас финансовой и
экономической прочности позволяет не только поддерживать людей в этот непростой
период, но и даёт возможность не останавливать ни одной социальной стройки,
выполнять все обязательства в рамках национальных проектов, планировать
развитие на десятилетия вперёд.
Сила, прочность,
устойчивость региона — результат огромного труда ленинградцев. Сегодня, в этот
праздничный день, сердечно благодарим каждого жителя области — за труд,
исполненный любви к родной земле и желания менять к лучшему, постоянно
преобразовывать жизнь вокруг.
Спасибо вам, уважаемые
ленинградцы!
Нет сомнений, что вместе
мы не только преодолеем любые трудности, но и сделаем наш регион самым
передовым, современным в стране, таким, где все ориентировано на человека!
С праздником, дорогие
друзья!
С Днём рождения нашей
любимой Ленинградской области!
Правительство
Ленинградской области