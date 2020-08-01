Сегодня - День Ленинградской области!

Это время наших отцов, дедов и прадедов, и это — наше время, время тех, кто сегодня продолжает дела и свершения великого поколения Победителей, строит и двигает вперёд современный, устремлённый в будущее регион.

В этом году наша ленинградская семья, вместе со всей страной и миром, столкнулась с новым вызовом: пандемия заставила нас на время отказаться от привычного образа жизни, мобилизоваться на борьбу с неизвестным прежде врагом. В этих условиях жители области проявили огромную солидарность и настоящую гражданскую ответственность, вновь показав, что такое настоящий ленинградский характер.

Сегодня наш регион уверенно продолжает развиваться: набранный за последние годы запас финансовой и экономической прочности позволяет не только поддерживать людей в этот непростой период, но и даёт возможность не останавливать ни одной социальной стройки, выполнять все обязательства в рамках национальных проектов, планировать развитие на десятилетия вперёд.

Сила, прочность, устойчивость региона — результат огромного труда ленинградцев. Сегодня, в этот праздничный день, сердечно благодарим каждого жителя области — за труд, исполненный любви к родной земле и желания менять к лучшему, постоянно преобразовывать жизнь вокруг.

Спасибо вам, уважаемые ленинградцы!

Нет сомнений, что вместе мы не только преодолеем любые трудности, но и сделаем наш регион самым передовым, современным в стране, таким, где все ориентировано на человека!

С праздником, дорогие друзья!

С Днём рождения нашей любимой Ленинградской области!

Правительство Ленинградской области