В Гатчинском районе первая неделя августа начнется без света

3 августа с 09:00 до 17:00
п. Сиверский
ул. Новый тупик д. 1-6,
ул. Герцена д. 35-55.
3 августа с 08:00 до 17:00
п. Сиверский
ул. Лермонтова д. 1-19,
ул. Толмачева д. 39-69,71,
ул. Еленинская д. 1-18.
3 августа с 09.30 до 18.00
Пудостьское СП:
д. Скворицы.
3 августа с 00.00 до 24.00 дважды на
час:
п. Терволово.
3 августа с 10:00 до 20:00
Дружногорское ГП:
д. Лампово.
3 августа с 08.00 до
17.00
Кобринское СП:
д. Мельница,
д. Кобрино,
д. Покровка,
п. Прибытково,
Суйда (СНТ «Егерьское», «Лесное»).
3 августа с 09.00 до 19.00
Сиверское ГП:
д. Куровицы.
3 и 4 августа с 09.00 до 18.00
Пудомягское СП:
п. Кобралово, рядом с ул. Полевая,
СНТ «Магистраль»,
д. Веккелево.
3 и 4 августа с 09.00 до 18.00
г. Коммунар, ул. Центральная, мкр-н «Ремиз», ул.
Антропшинская (Фанема).
4 августа с 09:00 до 17:00
п. Сиверский
ул. Паркетная, д. 1-21,
ул. Куйбышева, д. 1-35,
ул. Красная, д. 1-11,
ш. Белогорское, д. 1-15,
ул. Мира, д. 13В.
4 августа с 08:00 до 16:00
д. Кобрино
ул. Советская, д. 1-14,
ул. Горького, д. 1-23,
ул. Мира, д. 13-28,
ул. Пограничная, д. 1-48.
4 августа с 09:00 до 17:00
г. Гатчина
ул. Куприна, д. 40, 42, 44, 48, 48а, 54,
ул. 120-й Гатчинской Дивизии, д. 5, 5 А,
5 Б, 7,
ул. Беляева, д. 39,
ул. Заводская, д.1А, 1Б, 3.
5 августа с 09:00 до 17:00
г. Гатчина, ул. Соборная, д. 14.
6 августа с 09:00 до 17:00
г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 23.