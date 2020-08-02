В Гатчинском районе первая неделя августа начнется без света

3 августа с 09:00 до 17:00

п. Сиверский

ул. Новый тупик д. 1-6,

ул. Герцена д. 35-55.

3 августа с 08:00 до 17:00

п. Сиверский

ул. Лермонтова д. 1-19,

ул. Толмачева д. 39-69,71,

ул. Еленинская д. 1-18.

3 августа с 09.30 до 18.00

Пудостьское СП:

д. Скворицы.

3 августа с 00.00 до 24.00 дважды на час:

п. Терволово.

3 августа с 10:00 до 20:00

Дружногорское ГП:

д. Лампово.

3 августа с 08.00 до 17.00

Кобринское СП:

д. Мельница,

д. Кобрино,

д. Покровка,

п. Прибытково,

Суйда (СНТ «Егерьское», «Лесное»).

3 августа с 09.00 до 19.00

Сиверское ГП:

д. Куровицы.

3 и 4 августа с 09.00 до 18.00

Пудомягское СП:

п. Кобралово, рядом с ул. Полевая,

СНТ «Магистраль»,

д. Веккелево.

3 и 4 августа с 09.00 до 18.00

г. Коммунар, ул. Центральная, мкр-н «Ремиз», ул. Антропшинская (Фанема).

4 августа с 09:00 до 17:00

п. Сиверский

ул. Паркетная, д. 1-21,

ул. Куйбышева, д. 1-35,

ул. Красная, д. 1-11,

ш. Белогорское, д. 1-15,

ул. Мира, д. 13В.

4 августа с 08:00 до 16:00

д. Кобрино

ул. Советская, д. 1-14,

ул. Горького, д. 1-23,

ул. Мира, д. 13-28,

ул. Пограничная, д. 1-48.

4 августа с 09:00 до 17:00

г. Гатчина

ул. Куприна, д. 40, 42, 44, 48, 48а, 54,

ул. 120-й Гатчинской Дивизии, д. 5, 5 А, 5 Б, 7,

ул. Беляева, д. 39,

ул. Заводская, д.1А, 1Б, 3.

5 августа с 09:00 до 17:00

г. Гатчина, ул. Соборная, д. 14.

6 августа с 09:00 до 17:00

г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 23.