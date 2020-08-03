Как я отдыхала в Вырице

Очень повезло с погодой в июне. В Вырице наслаждалась рекой
Оредеж с ее песчаными берегами и пляжами. По берегам реки - многоцветье
растений и трав. Сосновые и еловые леса. А какой воздух!
На берегу реки возвышается большой современный бассейн. Есть
несколько детских площадок, но в период летнего сезона их явно не хватает. Особенно хочется отметить «уголок» около
небезызвестной фабрики «Узор»: здесь расположена недавно построенная
современная детская площадка среди сосен, рядом находится магазин «Узор» с их
фабричной продукцией - всевозможными гобеленовыми изделиями. Там же, на берегу
Оредежа, расположилось уютное кафе с живописным видом на реку.
Что касается отдыха для молодежи, есть хоккейная коробка
рядом с вокзалом. Тут же на площади около Вырицкого культурного центра, с
разбитым асфальтовым покрытием, развлекаются байкеры и скейтбордисты.
Но вот скамеек в поселке, где можно посидеть, отдохнуть,
полюбоваться общественным пространством, практически нет. А ведь для этого в
Вырице есть много мест, надо только это сделать продуманно, коллегиально.
А в целом отдых понравился, осталось много положительных
впечатлений. Спасибо, Вырица!