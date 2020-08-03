Как я отдыхала в Вырице

Очень повезло с погодой в июне. В Вырице наслаждалась рекой Оредеж с ее песчаными берегами и пляжами. По берегам реки - многоцветье растений и трав. Сосновые и еловые леса. А какой воздух!

На берегу реки возвышается большой современный бассейн. Есть несколько детских площадок, но в период летнего сезона их явно не хватает. Особенно хочется отметить «уголок» около небезызвестной фабрики «Узор»: здесь расположена недавно построенная современная детская площадка среди сосен, рядом находится магазин «Узор» с их фабричной продукцией - всевозможными гобеленовыми изделиями. Там же, на берегу Оредежа, расположилось уютное кафе с живописным видом на реку.

Что касается отдыха для молодежи, есть хоккейная коробка рядом с вокзалом. Тут же на площади около Вырицкого культурного центра, с разбитым асфальтовым покрытием, развлекаются байкеры и скейтбордисты.

Но вот скамеек в поселке, где можно посидеть, отдохнуть, полюбоваться общественным пространством, практически нет. А ведь для этого в Вырице есть много мест, надо только это сделать продуманно, коллегиально.

А в целом отдых понравился, осталось много положительных впечатлений. Спасибо, Вырица!