Курбан-байрам в Гатчине

Праздничный день начался с поздравлений. Общество «Юлдаш» поздравили Главный Муфтий России шейх Равиль Гайнутдин, глава Гатчинского района Виталий Филоненко и глава администрации Людмила Нещадим.

- Мы ценим Ваш вклад в развитие и укрепление межконфессиональных связей в городе Гатчине и Гатчинском районе и надеемся на дальнейшее сотрудничество. Пусть этот праздник вселяет в Ваше сердце светлые надежды и укрепит веру в завтрашний день, а благополучие, вера и доброта всегда сопутствуют Вашей семье и близким, - сказано в поздравлении руководства Гатчинского района, адресованном председателю общества «Юлдаш» Ильясу Норову.

В этом году связи с пандемией было решено не собираться за одним праздничным столом, но традиции были соблюдены. Председатель и совет общества передали самые теплые и искренние поздравления всем мусульманам Гатчины и района. На фермерском хозяйстве «Муслим» по всем требованиям Священного Корана члены общества «Юлдаш» Ильяс Норов, Киям Курмакаев, Ринат Муртазин, Тимур Норов, Хашия Курмакаева, Шамиль Алюшев, Рустам Касимов, Гульсум Близнюк, Ильмира Низаева провели ритуал жертвоприношения. По традиции, третью часть жертвенного животного раздали тем, кто в этом нуждается.