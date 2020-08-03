«Никто, кроме нас»: российским ВДВ – 90!

В полдень в Гатчине у памятника воину-интернационалисту
собрались ветераны воздушно-десантных, десантно-штурмовых и парашютно-десантных
подразделений, проходившие военную службу во времена СССР, а также молодые
десантники с семьями, родители бойца срочной службы, погибшего в Чечне. К
гатчинскому памятнику приехали и ветераны ВДВ из Красного Села.
От имени правления Гатчинской городской организации
«Российский союз ветеранов Афганистана» с юбилеем ВДВ десантников поздравил
Александр Давыдов. За активную работу в ветеранской организации и в честь
90-летия ВДВ Александр Николаевич наградил достойных почетными грамотами и
подарками.
В ходе митинга ряды десантников пополнились: по распоряжению
председателя Союза десантников России генерал-полковника В.А. Востротина в
десантники приняли Олесю Мильцыну – дочь и жену десантника, которая жаждала
состоять в ВДВ, но, по объективным причинам, ей это не довелось. Новоиспеченной
десантнице торжественно вручили тельняшку и берет.
Собравшиеся почтили минутой молчания память товарищей,
погибших в локальных войнах, и возложили цветы к памятнику. В воздух дали залп
салютов.
После митинга ветераны ВДВ отправились в Загвоздку – в сквер
Воинов-интернационалистов, созданный «афганцем» Виктором Балабаном, и возложили
к гранитному монументу красные гвоздики. Последней точкой маршрута стал
памятник изобретателю авиационного ранцевого парашюта Г.Е. Котельникову в
деревне, названной его именем. Каждый год 2-го августа десантники посещают этот
мемориал, делятся впечатлениями о своих прыжках и вспоминают с благодарностью создателя
парашюта.
Александр Давыдов призвал всех членов Российского союза
ветеранов Афганистана хранить традиции десантного братства: «В нашей
организации – не только «афганцы», но есть «чеченцы», «югославы» и другие
участники локальных войн и конфликтов. «Афганцы» собирают под свои знамена
много ветеранов боевых действий. И где бы мы ни были, мы всегда, во всем должны
оказывать друг другу помощь и поддержку».
Автоколонна с флагами ВДВ, на которых начертано «Никто,
кроме нас», прошла через всю Гатчину – от одних ворот до других. Ветераны
боевых действий и их молодые преемники достойно отметили праздник. Потому что настоящие
десантники не купаются в фонтанах: в День ВДВ они приносят цветы к памятникам, вспоминают
свои боевые будни – и товарищей, не доживших до этого дня.