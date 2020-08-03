«Никто, кроме нас»: российским ВДВ – 90!

В полдень в Гатчине у памятника воину-интернационалисту собрались ветераны воздушно-десантных, десантно-штурмовых и парашютно-десантных подразделений, проходившие военную службу во времена СССР, а также молодые десантники с семьями, родители бойца срочной службы, погибшего в Чечне. К гатчинскому памятнику приехали и ветераны ВДВ из Красного Села.

От имени правления Гатчинской городской организации «Российский союз ветеранов Афганистана» с юбилеем ВДВ десантников поздравил Александр Давыдов. За активную работу в ветеранской организации и в честь 90-летия ВДВ Александр Николаевич наградил достойных почетными грамотами и подарками.

В ходе митинга ряды десантников пополнились: по распоряжению председателя Союза десантников России генерал-полковника В.А. Востротина в десантники приняли Олесю Мильцыну – дочь и жену десантника, которая жаждала состоять в ВДВ, но, по объективным причинам, ей это не довелось. Новоиспеченной десантнице торжественно вручили тельняшку и берет.

Собравшиеся почтили минутой молчания память товарищей, погибших в локальных войнах, и возложили цветы к памятнику. В воздух дали залп салютов.

После митинга ветераны ВДВ отправились в Загвоздку – в сквер Воинов-интернационалистов, созданный «афганцем» Виктором Балабаном, и возложили к гранитному монументу красные гвоздики. Последней точкой маршрута стал памятник изобретателю авиационного ранцевого парашюта Г.Е. Котельникову в деревне, названной его именем. Каждый год 2-го августа десантники посещают этот мемориал, делятся впечатлениями о своих прыжках и вспоминают с благодарностью создателя парашюта.

Александр Давыдов призвал всех членов Российского союза ветеранов Афганистана хранить традиции десантного братства: «В нашей организации – не только «афганцы», но есть «чеченцы», «югославы» и другие участники локальных войн и конфликтов. «Афганцы» собирают под свои знамена много ветеранов боевых действий. И где бы мы ни были, мы всегда, во всем должны оказывать друг другу помощь и поддержку».

Автоколонна с флагами ВДВ, на которых начертано «Никто, кроме нас», прошла через всю Гатчину – от одних ворот до других. Ветераны боевых действий и их молодые преемники достойно отметили праздник. Потому что настоящие десантники не купаются в фонтанах: в День ВДВ они приносят цветы к памятникам, вспоминают свои боевые будни – и товарищей, не доживших до этого дня.