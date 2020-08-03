Помешает ли магазин на перекрестке дорожному движению?

Авторы
письма обращают внимание на то, что въезд – выезд из микрорайона «Речной»
представляет собой узкий проезд, упирающийся в улицу Старая дорога под прямым
углом. Это и так порой создает аварийно опасные ситуации из-за плохой
видимости: выезжая из «Речного» при повороте налево не всегда видны автомобили,
движущиеся с левой стороны из-за особенностей дугообразной дороги. Сегодня,
когда территория стройплощадки обнесена высоким забором, автомобилисты
испытывают дополнительные трудности при выезде из микрорайона.
Жители
микрорайона опасаются, что открытие магазина также повлечет за собой трудности
и негативно скажется на дорожной ситуации из-за грузовых автомобилей, которые
будут постоянно подвозить товар и выгружать его в магазин.
Заканчивая
свое письмо, жители задают вопрос: неужели в микрорайоне Аэродром не нашлось
другого места для строительства очередного магазина? Тем более, что в
микрорайоне «Речной» большое количество коммерческих помещений на первых этажах
домов пустует.
За ответом мы
обратились в администрацию Гатчинского района.
Нам сообщили, что земельный
участок, на котором строится здание магазина, предоставлен в аренду посредством
проведения аукциона по инициативе заинтересованного лица. Земельный участок
расположен в территориальной зоне, предусматривающей размещение объектов
торговли, в связи с чем препятствий в организации аукциона не было.
Что
касается проезда в микрорайон «Речной», то, как нам сказали в районной
администрации, по проекту планировки Западного строительного района он должен
быть юго-западнее относительно того, где расположен сейчас. Поэтому до ввода
здания в эксплуатацию, районные власти будет настаивать на том, чтобы вопрос
организацией проезда был урегулирован и согласован, в том числе с органами
безопасности дорожного движения.
Будем следить за развитием событий.