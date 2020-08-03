Помешает ли магазин на перекрестке дорожному движению?

Авторы письма обращают внимание на то, что въезд – выезд из микрорайона «Речной» представляет собой узкий проезд, упирающийся в улицу Старая дорога под прямым углом. Это и так порой создает аварийно опасные ситуации из-за плохой видимости: выезжая из «Речного» при повороте налево не всегда видны автомобили, движущиеся с левой стороны из-за особенностей дугообразной дороги. Сегодня, когда территория стройплощадки обнесена высоким забором, автомобилисты испытывают дополнительные трудности при выезде из микрорайона.

Жители микрорайона опасаются, что открытие магазина также повлечет за собой трудности и негативно скажется на дорожной ситуации из-за грузовых автомобилей, которые будут постоянно подвозить товар и выгружать его в магазин.

Заканчивая свое письмо, жители задают вопрос: неужели в микрорайоне Аэродром не нашлось другого места для строительства очередного магазина? Тем более, что в микрорайоне «Речной» большое количество коммерческих помещений на первых этажах домов пустует.

За ответом мы обратились в администрацию Гатчинского района.

Нам сообщили, что земельный участок, на котором строится здание магазина, предоставлен в аренду посредством проведения аукциона по инициативе заинтересованного лица. Земельный участок расположен в территориальной зоне, предусматривающей размещение объектов торговли, в связи с чем препятствий в организации аукциона не было.

Что касается проезда в микрорайон «Речной», то, как нам сказали в районной администрации, по проекту планировки Западного строительного района он должен быть юго-западнее относительно того, где расположен сейчас. Поэтому до ввода здания в эксплуатацию, районные власти будет настаивать на том, чтобы вопрос организацией проезда был урегулирован и согласован, в том числе с органами безопасности дорожного движения.

Будем следить за развитием событий.