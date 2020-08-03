С 1 августа бесплатные билеты для входа в Гатчинский парк больше не требуются

Попасть на территорию парка можно будет через следующие входы:

— у Арсенального каре,

— у Типографии (пр. 25 Октября),

— у Березовых ворот,

— у Черных ворот,

— с улицы Нестерова.

С 6 августа также откроются Павильон Венеры и Березовый домик.

Павильоны работают со вторника по воскресенье с 11.00 до 19.00. Кассы закрываются в 18.00. Понедельник – выходной день.

Посещение возможно только при наличии гигиенических масок. Гости могут использовать собственные или приобрести маски в кассах.

Посетителям рекомендуется соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра, поэтому, при большом наплыве людей, вход в павильоны может быть временно приостановлен.