С 1 августа бесплатные билеты для входа в Гатчинский парк больше не требуются

С 1 августа бесплатные билеты для входа в Гатчинский парк больше не требуются

Парк понемногу возвращается к прежнему графику работы. С 1 августа Гатчинский парк будет открыт ежедневно с 06.00 до 22.00. Бесплатные билеты на входе получать не нужно. Проход с улицы Нестерова заработал вновь.

Рубрики : Городская среда     03 Aug 2020

Попасть на территорию парка можно будет через следующие входы:

— у Арсенального каре,

— у Типографии (пр. 25 Октября),

— у Березовых ворот,

— у Черных ворот,

— с улицы Нестерова.

 С 6 августа также откроются Павильон Венеры и Березовый домик.

Павильоны работают со вторника по воскресенье с 11.00 до 19.00. Кассы закрываются в 18.00. Понедельник – выходной день.

Посещение возможно только при наличии гигиенических масок. Гости могут использовать собственные или приобрести маски в кассах.

Посетителям рекомендуется соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра, поэтому, при большом наплыве людей, вход  в павильоны может быть временно приостановлен.


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