С 1 августа бесплатные билеты для входа в Гатчинский парк больше не требуются

Попасть на территорию парка можно будет через следующие
входы:
— у Арсенального каре,
— у Типографии (пр. 25 Октября),
— у Березовых ворот,
— у Черных ворот,
— с улицы Нестерова.
Павильоны работают со вторника по воскресенье с 11.00 до
19.00. Кассы закрываются в 18.00. Понедельник – выходной день.
Посещение возможно только при наличии гигиенических масок.
Гости могут использовать собственные или приобрести маски в кассах.
Посетителям рекомендуется соблюдать социальную дистанцию 1,5
метра, поэтому, при большом наплыве людей, вход
в павильоны может быть временно приостановлен.