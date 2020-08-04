16 домов в Гатчине 5 августа останутся без воды

МУП «Водоканал» г. Гатчина уведомляет о ремонтных работах на водопроводе в Гатчине 5 августа.
Рубрики :
ЖКХ
04 Aug 2020
В связи с ремонтными
работами 5 августа с 09.00 и до окончания работ будет отключено холодное
водоснабжение по адресам в Гатчине:
ул. Хохлова, д. 1а, 4, 6,
11а, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 23а, 25;
ул. Коли Подрядчикова, д.
2;
пр. 25 Октября, д. 24,
26, 30а.
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