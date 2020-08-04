16 домов в Гатчине 5 августа останутся без воды

В связи с ремонтными работами 5 августа с 09.00 и до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение по адресам в Гатчине:

ул. Хохлова, д. 1а, 4, 6, 11а, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 23а, 25;

ул. Коли Подрядчикова, д. 2;

пр. 25 Октября, д. 24, 26, 30а.