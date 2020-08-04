Пять кандидатов подали документы на выборы губернатора Ленобласти

Прием документов от кандидатов на пост губернатора Ленинградской области завершился 29 июля. Леноблизбирком в течение 10 дней примет решение насчет регистрации кандидатов.
Как
сообщает Леноблизбирком, всего подали документы пять человек.
Среди
них действующий губернатор Ленобласти Александр Дрозденко - от партии
«Единая Россия», Вадим Гришков - от «КПРФ», Андрей Лебедев - от «ЛДПР»,
Александр Габитов - от «Гражданской платформы» и Александр Перминов -
от «Справедливой России».
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