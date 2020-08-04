В память авиатриссы Зверевой

Имя Анатолия Кучерова хорошо знакомо многим гатчинцам. Свой творческий путь Анатолий Александрович начал более пятидесяти лет назад в народной изостудии города Гатчины, со временем став ее бессменным старостой и педагогом.

Картина Анатолия Кучерова нашла свое место рядом с информационным стендом, посвященным первым женщинам-авиаторам. Напомним, в 1910 году в Гатчине открылась первая частная авиашкола «Гамаюн», а в

1911-м – школа Первого Российского товарищества воздухоплавания. Первыми русскими авиатриссами стали выпускницы этих школ - дочь генерал-майора, воспитанница Мариинского института благородных девиц Лидия Зверева, актриса Любовь Голанчикова и княгиня Евгения Шаховская.

Первой в гатчинское небо взлетела авиатрисса Лидия Зверева. Лидия Виссарионовна была не только отважным, бесстрашным пилотом, но и конструктором и педагогом летного дела. Первой из женщин она повторила знаменитую «петлю Нестерова». Неслучайно именно этой героической женщине посвятил свою «воздушную» работу Анатолий Кучеров.

Мы видим, как над Белым озером, распугивая чаек, летит биплан «Фарман IV». Посмотреть на крылатое «чудо» собрались жители Гатчины. Мы не видим лиц этих людей, но, наверное, понимаем их чувства: в небе — не просто человек, в небе — смелая женщина, которая преодолела не только закон земного тяготения, но и самоё себя, отбросив природную слабость, предрассудки и страх...

Анатолий Кучеров нарисовал картину в 2014 году, а сейчас, когда узнал, что зарождающийся музей истории военной авиации в микрорайоне Аэродром собирает фонды, решил подарить ее для экспозиции.

По словам генерального директора ООО «Гатчинский музей истории военной авиации» Геннадия Панева, музей с радостью примет в дар экспонаты, связанные с авиацией и Гатчиной.



