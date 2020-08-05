Дороги в Гатчинском районе стали безопаснее

Дороги в Гатчинском районе стали безопаснее

Дорожники завершили ремонт 13-километрового участка региональной дороги Гатчина — Ополье, проходящего через поселки Войсковицы, Большие Борницы, Шпаньково и Елизаветино в Гатчинском районе. Работы велись в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по заказу ГКУ «Ленавтодор».

Рубрики : Дороги     05 Aug 2020


На объекте уложено два слоя асфальтобетона, укреплены обочины, поставлены новые остановки. Качество свежего покрытия проверяет специализированная лаборатория «Ленавтодора»: отбор и испытания кернов позволяют дать всю необходимую информацию о составе смеси, влагонасыщении и коэффициенте уплотнения.

Ранее в Гатчинском районе был закончен ремонт еще на двух объектах: участке дороги Мины — Новинка от деревни Мины до Клетно и дороге Сиверская — Дружная Горка — Куровицы от Орлино, через поселок Дружная Горка, деревни Кургино и Изора.

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