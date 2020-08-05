Дороги в Гатчинском районе стали безопаснее

На объекте уложено два
слоя асфальтобетона, укреплены обочины, поставлены новые остановки. Качество
свежего покрытия проверяет специализированная лаборатория «Ленавтодора»: отбор
и испытания кернов позволяют дать всю необходимую информацию о составе смеси,
влагонасыщении и коэффициенте уплотнения.
Ранее в Гатчинском районе
был закончен ремонт еще на двух объектах: участке дороги Мины — Новинка от
деревни Мины до Клетно и дороге Сиверская — Дружная Горка — Куровицы от Орлино,
через поселок Дружная Горка, деревни Кургино и Изора.