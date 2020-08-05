Футбольный «Колосок» уехал в Лугу

По итогам встреч четырех команд из сельских поселений Ленинградской области победителями стали футболисты из команды «Дзержинец», представляющие одноименный поселок Лужского района. Второе место завоевала команда «Лесколовский центр образования» из Всеволожского района. Бронзу присудили команде «Труд» из села Паша Волховского района.

На торжественной церемонии награждения генеральный директор Федерации футбола Ленинградской области Сергей Галактионов и депутат Законодательного собрания Ленинградской области, посол ГТО в регионе Александр Русских пожелали юным футболистам продолжать заниматься спортом, на своем примере демонстрировать преимущества здорового образа жизни и не останавливаться на достигнутых результатах.

Также были вручены отдельные награды:

Лучший вратарь турнира – Евгений Ларичев (команда «Труд»);

Лучший бомбардир – Сергей Мирзабекъян (команда «Лесколовский ЦО»);

Лучший игрок – Владислав Нефедов (команда «Дзержинец»).