Когда отремонтируют детскую площадку на площади Богданова?

Как нам сообщили в пресс-службе администрации Гатчинского района, эта детская площадка находится на балансе УБДХ города Гатчины, сотрудники которой занимаются ее техническим обслуживанием в соответствии с муниципальным заданием.

Начиная с мая 2020 года, специалисты коммунального предприятия выявили неисправности в установленном оборудовании. Так, искусственное покрытие площадки значительно нарушено, верхние крепления (16 штук) подвесных качелей изношены от 40 % до 70 %, система креплений при эксплуатации производит скрип, смазывание элементов уже не помогает. Специалисты УБДХ выполняют только демонтаж сломанного оборудования и не могут вмешиваться в конструктивную составляющую площадки.

В настоящее время продолжается судебное разбирательство между администрацией Гатчинского района и компанией «ДСК ГРАУНД», которая занималась установкой детской площадки, по вопросу гарантийного ремонта.