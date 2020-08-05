Когда отремонтируют детскую площадку на площади Богданова?

Когда отремонтируют детскую площадку на площади Богданова?

В редакцию газеты «Гатчинская правда» обратились жители микрорайона Аэродром города Гатчины с просьбой рассказать о текущем состоянии детской площадки на площади Богданова – игровой городок уже давно требует ремонта.

Рубрики : Городская среда     05 Aug 2020

Как нам сообщили в пресс-службе администрации Гатчинского района, эта детская площадка находится на балансе УБДХ города Гатчины, сотрудники которой занимаются ее техническим обслуживанием в соответствии с муниципальным заданием.

Начиная с мая 2020 года, специалисты коммунального предприятия выявили неисправности в установленном оборудовании. Так, искусственное покрытие площадки значительно нарушено, верхние крепления (16 штук) подвесных качелей изношены от 40 % до 70 %, система креплений при эксплуатации производит скрип, смазывание элементов уже не помогает. Специалисты УБДХ выполняют только демонтаж сломанного оборудования и не могут вмешиваться в конструктивную составляющую площадки.

В настоящее время продолжается судебное разбирательство между администрацией Гатчинского района и компанией «ДСК ГРАУНД», которая занималась установкой детской площадки, по вопросу гарантийного ремонта.

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