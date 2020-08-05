Когда отремонтируют детскую площадку на площади Богданова?

Как нам сообщили в
пресс-службе администрации Гатчинского района, эта детская площадка находится
на балансе УБДХ города Гатчины, сотрудники которой занимаются ее техническим
обслуживанием в соответствии с муниципальным заданием.
Начиная с мая 2020 года,
специалисты коммунального предприятия выявили неисправности в установленном
оборудовании. Так, искусственное покрытие площадки значительно нарушено,
верхние крепления (16 штук) подвесных качелей изношены от 40 % до 70 %, система
креплений при эксплуатации производит скрип, смазывание элементов уже не
помогает. Специалисты УБДХ выполняют только демонтаж сломанного оборудования и
не могут вмешиваться в конструктивную составляющую площадки.
В настоящее время
продолжается судебное разбирательство между администрацией Гатчинского района и
компанией «ДСК ГРАУНД», которая занималась установкой детской площадки, по
вопросу гарантийного ремонта.