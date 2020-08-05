Когда придёт автобус в деревню Котельниково?

Несмотря на случившийся в этот день проливной дождь, выездное совещание состоялось в назначенное время. На нем присутствовали местные жители, руководители районной администрации и администрации Пудостьского поселения, команда специалистов, отвечающих за поднятые жителями деревни вопросы. В этот день совместными усилиями удалось обсудить сразу несколько вопросов.

Жители Котельниково обратились к Людмиле Нещадим еще в июне. Некоторые из озвученных проблем не решались годами, несмотря на усилия инициативной группы и постоянные обращения в местную и районную администрации. (Более подробно об этом см. в статье «Замкнутый круг деревни Котельниково» от 28 мая 2020 года).

На выездном совещании речь, в первую очередь, зашла о самом больном из вопросов - об организации движения общественного транспорта в деревне Котельниково. Напомним, Котельниково расположено в непосредственной близости от Гатчины: расстояние до ближайшей железнодорожной платформы Мариенбург — всего 5 километров. Чуть более в двух километрах от деревни проходит Корпиковское шоссе, связывающее Гатчину с Петербургом и другими населенными пунктами западного направления. Однако общественный транспорт в деревню не заходит, и местные жители, включая детей, пенсионеров, инвалидов, ветеранов войны и труда, остаются изолированными от всего остального мира.

На все обращения по поводу автобуса ответ один: дорога, проходящая через деревню, слишком узка, и пустить общественный транспорт не представляется возможным. Реальные параметры дороги в Котельниково подтвердил и инспектор дорожного отдела ГИБДД по Гатчинскому району Николай Березин, присутствовавший на выездном совещании.

- Чтобы пустить хотя бы маршрутную «газель», проезжая часть должна быть не менее 4,5 метров шириной с обочинами не менее 1,75 метра каждая, - отметил Николай Николаевич. - То есть дорожное полотно должно быть не менее 8 метров шириной. Это самые минимальные требования, которые допустимы для организации автобусного сообщения. Сейчас ширина дороги варьируется от 3,75 до 3,90 метров. Обочины при этом отсутствуют. То есть обеспечить встречный разъезд двух транспортных средств даже с маршруткой типа «газели» невозможно.

И все же, как уверена глава районной администрации Людмила Нещадим, нерешаемых вопросов нет. Решить эту проблему можно, но на это потребуются время и деньги.

- Мы не можем просто так взять и расширить эту дорогу на свое усмотрение, - говорит Людмила Николаевна. - Для начала необходимо разработать проект планировки этой территории — с соблюдением нормативов, которые необходимы для двустороннего движения с учетом пассажирского транспорта. И мы готовы этим заняться — включить в бюджет 2021 года разработку проекта планировки этой территории, проектирование и реконструкцию этой дороги. С точки зрения включения в маршрутную сеть ваших населенных пунктов, этот вопрос абсолютно решаемый. Это реально, и мы это все будем делать. Но, если говорить объективно, на это у нас уйдет не менее двух лет.

Эти же сроки подтвердил и председатель комитета ЖКХ Александр Супренок.

- Мы принимаем все аргументы местных жителей, - говорит Александр Алексеевич. - Все это, конечно, имеет значение. Но вопрос проектирования новой дороги с учетом всех требований не может решиться быстро, он требует времени. Кроме того, в начале деревни находится узкий мост, который тоже нуждается в реконструкции и расширении. Есть одно предложение, как можно временно решить проблему автобусного обеспечения, но этот вопрос нуждается в предварительной проработке.

Более обнадеживающе прозвучал ответ, связанный с водообеспечением деревни. Проблема заключается в том, что в деревне Котельниково, насчитывающей порядка ста домовладений, нет ни одной общественной колонки с чистой питьевой водой. Единственный общественный колодец установлен на одном из притоков реки Парицы, проходящем через деревню. Но воду в этом колодце чистой не назовешь — в этот приток попадают и идут дальше в Парицу канализационные сбросы из многих дворов.

Как считает Людмила Нещадим, этот вопрос абсолютно решаем.

- Мы с вами вместе должны посмотреть подходящие места для организации общественной колонки, после чего этот вопрос необходимо будет проработать со специалистами, - сказала Людмила Николаевна. - Уверена, что проблема водоснабжения деревни Котельниково будет решена уже в следующем году.

Еще проще, по мнению Людмилы Нещадим, решается вопрос по поводу установки в деревне детской игровой площадки. Людмила Николаевна предложила присутствовавшей на выездном заседании главе администрации Пудостьского поселения Елене Иваевой совместно с местными жителями подобрать в деревне подходящее для площадки место.



