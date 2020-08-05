«Тёплый дом» говорит «спасибо»!

В этом году после
переезда на проспект 25 Октября, 23 в здание бывшего комитета соцзащиты,
сотрудникам фонда потребовалась помощь. Крупногабаритную мебель и прочие вещи в
новые помещения перевезли грузчики, а вот наведение порядка и уюта взяли на
себя подростки из трудовых бригад Гатчинского Дворца молодежи.
Начиная с первого июля,
они мыли и расставляли мебель, пересаживали цветы, покрасили входную дверь в
здание, привели в порядок архив организации, фасовали продукты для подопечных
фонда, вели их учет. Кроме того, ребята помогли освободить помещение склада
фонда, который ранее располагался на улице Красной, 6.
- Нам досталась бригада
молодцов, которые не отказывались ни от какой работы и никогда не жаловались.
Каждый вечер после очередной смены они мыли полы во всех наших кабинетах, -
рассказала Лариса Калинина.
Кроме того, в
избирательном округе № 5, который курирует Лариса Калинина как депутат города
Гатчины, молодежные трудовые бригады навели порядок во дворах и на детских
площадках, высадили цветы, за что им благодарны все жители многоквартирных
домов. В озеленении подросткам помогли Уполномоченный по правам ребенка в
Ленинградской области Тамара Литвинова, которая выделила большое количество
растений, и председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства районной
администрации Александр Супренок, который организовал подвоз земли.
- Мы сотрудничаем с
Гатчинским Дворцом молодежи каждый год, и помощь трудовых бригад неоценима. В
них работают и наши подопечные, что тоже приятно. От лица своих коллег и от
себя лично выражаю всем ребятам большую благодарность, - сказала Лариса
Калинина.
Завершилась смена
совместным чаепитием. Следующих помощников фонд «Теплый дом» ожидает в августе.