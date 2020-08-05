«Тёплый дом» говорит «спасибо»!

В этом году после переезда на проспект 25 Октября, 23 в здание бывшего комитета соцзащиты, сотрудникам фонда потребовалась помощь. Крупногабаритную мебель и прочие вещи в новые помещения перевезли грузчики, а вот наведение порядка и уюта взяли на себя подростки из трудовых бригад Гатчинского Дворца молодежи.

Начиная с первого июля, они мыли и расставляли мебель, пересаживали цветы, покрасили входную дверь в здание, привели в порядок архив организации, фасовали продукты для подопечных фонда, вели их учет. Кроме того, ребята помогли освободить помещение склада фонда, который ранее располагался на улице Красной, 6.

- Нам досталась бригада молодцов, которые не отказывались ни от какой работы и никогда не жаловались. Каждый вечер после очередной смены они мыли полы во всех наших кабинетах, - рассказала Лариса Калинина.

Кроме того, в избирательном округе № 5, который курирует Лариса Калинина как депутат города Гатчины, молодежные трудовые бригады навели порядок во дворах и на детских площадках, высадили цветы, за что им благодарны все жители многоквартирных домов. В озеленении подросткам помогли Уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области Тамара Литвинова, которая выделила большое количество растений, и председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства районной администрации Александр Супренок, который организовал подвоз земли.

- Мы сотрудничаем с Гатчинским Дворцом молодежи каждый год, и помощь трудовых бригад неоценима. В них работают и наши подопечные, что тоже приятно. От лица своих коллег и от себя лично выражаю всем ребятам большую благодарность, - сказала Лариса Калинина.

Завершилась смена совместным чаепитием. Следующих помощников фонд «Теплый дом» ожидает в августе.