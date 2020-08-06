Максим Гребнев – третий среди сильнейших мужчин России

Наибольшее количество спортсменов
представлял Санкт-Петербург – 4 теннисиста, по три спортсмена представляли
Москву и Екатеринбург, два – Казань, по одному игроку - из Краснодара,
Оренбурга, Самары и Ленинградской области. Восемь из 16 участников в разные
годы и разных разрядах становились чемпионами России, пятнадцать из них –
мастера спорта России и один – мастер спорта международного класса. Так что, в
серьезном накале борьбы и невероятной конкуренции за призовые места сомневаться
не приходилось. К тому же на турнир не смогли попасть личные тренеры
участников, кроме местных теннисистов. Данное ограничение было связано с
профилактическими мерами, направленными на нераспространение коронавирусной инфекции.
Спортсменам предстояло выполнить самостоятельную работу. Личные тренеры Максима
Гребнева – Андрей Комов и Татьяна Шевченко переживали за своего воспитанника и
поддерживали его дистанционно.
По регламенту мероприятия, спортсмены на
первой стадии играли в четырех группах по четыре человека, а на второй стадии –
по два лучших из групп образовывали восьмерку и по олимпийской системе
разыгрывали все места.
По всероссийскому рейтингу, Максим Гребнев
оказался десятым и играл третьим во второй группе. В стартовой встрече он
одержал победу со счетом 3-2 над Саади Исмаиловым из Казани, затем одержал верх
над Иваном Никулиным из Санкт-Петербурга со счетом 3-1 и уступил спортсмену из
Свердловской области Александру Тютрюмову со счетом 1-3. Итоговое второе групповое
место волею жребия привело к четвертьфинальной встрече с действующим чемпионом
России в одиночном мужском разряде Львом Кацманом из Москвы. В этой встрече
Максим Гребнев продемонстрировал лучшие свои качества и одержал красивую победу
со счетом 4-2. В полуфинале Максим уступил будущему победителю турнира
Владимиру Сидоренко из Санкт-Петербурга, а затем в последней своей игре на
ТОП-16 за третье место победил члена национальной сборной команды России Дениса
Ивонина из Оренбурга.
Итоговая бронза является лучшим
результатом Максима Гребнева за все время его выступлений в одиночном разряде
среди мужчин.