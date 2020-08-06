Максим Гребнев – третий среди сильнейших мужчин России

Наибольшее количество спортсменов представлял Санкт-Петербург – 4 теннисиста, по три спортсмена представляли Москву и Екатеринбург, два – Казань, по одному игроку - из Краснодара, Оренбурга, Самары и Ленинградской области. Восемь из 16 участников в разные годы и разных разрядах становились чемпионами России, пятнадцать из них – мастера спорта России и один – мастер спорта международного класса. Так что, в серьезном накале борьбы и невероятной конкуренции за призовые места сомневаться не приходилось. К тому же на турнир не смогли попасть личные тренеры участников, кроме местных теннисистов. Данное ограничение было связано с профилактическими мерами, направленными на нераспространение коронавирусной инфекции. Спортсменам предстояло выполнить самостоятельную работу. Личные тренеры Максима Гребнева – Андрей Комов и Татьяна Шевченко переживали за своего воспитанника и поддерживали его дистанционно.

По регламенту мероприятия, спортсмены на первой стадии играли в четырех группах по четыре человека, а на второй стадии – по два лучших из групп образовывали восьмерку и по олимпийской системе разыгрывали все места.

По всероссийскому рейтингу, Максим Гребнев оказался десятым и играл третьим во второй группе. В стартовой встрече он одержал победу со счетом 3-2 над Саади Исмаиловым из Казани, затем одержал верх над Иваном Никулиным из Санкт-Петербурга со счетом 3-1 и уступил спортсмену из Свердловской области Александру Тютрюмову со счетом 1-3. Итоговое второе групповое место волею жребия привело к четвертьфинальной встрече с действующим чемпионом России в одиночном мужском разряде Львом Кацманом из Москвы. В этой встрече Максим Гребнев продемонстрировал лучшие свои качества и одержал красивую победу со счетом 4-2. В полуфинале Максим уступил будущему победителю турнира Владимиру Сидоренко из Санкт-Петербурга, а затем в последней своей игре на ТОП-16 за третье место победил члена национальной сборной команды России Дениса Ивонина из Оренбурга.

Итоговая бронза является лучшим результатом Максима Гребнева за все время его выступлений в одиночном разряде среди мужчин.