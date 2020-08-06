МУП ЖКХ Сиверский: итоги полугодия

- Алексей Владимирович, на дворе уже август – как проходит подготовка к очередному отопительному сезону?

- К первому августа специалисты МУП ЖКХ «Сиверский» провели работы по гидропневматической промывке систем центрального отопления и горячего водоснабжения в 359 многоквартирных домах на территориях 14 поселений Гатчинского района, проводится ежегодная проверка работы вентиляционных каналов и дымоходов. Завершены ремонтно-восстановительные работы в многоквартирных домах № 1 и № 2 по улице Совхозная в деревне Лампово, продолжаются работы в многоквартирном доме № 8 на улице МТС в поселке Сиверский.

Специализированная организация обслуживает внутридомовое газовое оборудование (ВДГО) и лифтовое хозяйство многоквартирных домов. Сдано в плановую проверку 40 общедомовых приборов учета расходования ресурсов, 50 % из них установлено.

Согласно графику производятся работы по замеру сопротивления изоляции электрооборудования многоквартирных домов с периодичностью не реже одного раза в пять лет. Заключены договоры на работы по диагностике газопроводов многоквартирных домов, срок эксплуатации которых составляет более 30 лет.

Продолжается подготовка Паспортов готовности многоквартирных домов для эксплуатации в осенне-зимний период для их передачи в администрации городских и сельских поселений Гатчинского района и органы ГЖИ Ленинградской области. Общий объем затрат по подготовке к зимнему периоду может составить более 80 млн рублей.

Все эти мероприятия мы реализуем во исполнение Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской области.

- Какие работы уже проведены и какие запланированы в многоквартирных домах Гатчинского района?

- Завершены ремонтные работы по ремонту кровель по адресам: пос. Кобралово, улица Лесная, 2а; Рождествено, улица Терещенко, 1; Вырица, улица Слуцкая, 9 и улица Слуцкая, 11; Сиверский, улица Строителей, 20 и улица Строителей, 26; Семрино, Большой проспект, 6 и Большой проспект, 8; Елизаветино, площадь Дружбы, 18; Сяськелево, дом 8.

В августе текущего года мы также планируем отремонтировать кровлю по адресам: Куровицы, улица Огородная, 18а; Сиверский, проспект Героев, 6; Войсковицы, улица Молодежная, 2; Малое Верево, улица Западная, 18; Дружная Горка, улица Урицкого, 11а.

В рамках взаимодействия с Фондом капитального ремонта Ленинградской области мы будем ремонтировать кровлю в многоквартирных домах № 10 и № 12 в деревне Зайцево, электрооборудование в доме № 2/1 по улице Симбирской в поселке Вырица, сети и электрооборудование – в доме № 8 по улице Садовой в поселке Дружная Горка. В этом же населенном пункте будем ремонтировать сети на улице Здравомыслова в домах № 3, № 4, № 5, № 7. В доме № 57 по улице Красной в поселке Сиверском отремонтируем фундамент.

- Несмотря на отмечающийся спад пандемии коронавирусной инфекции, угроза повторного распространения остается. Продолжается ли дезинфекция мест общего пользования в многоквартирных домах?

- Да, безусловно. Помимо использования собственных ресурсов, когда наши сотрудники своими силами тщательно обрабатывают подъезды, лестничные площадки и контактные поверхности, мы привлекаем специализированные организации для дезинфекции подъездов, где среди жильцов выявлены случаи заболеваний. С апреля 2020 года по настоящее время обработано 368 подъездов многоквартирных домов.

- Алексей Владимирович, какими еще новостями можете поделиться?

- В процессе инструментального обследования специализированными организациями находится 50 многоквартирных домов для признания их аварийными или для включения в краткосрочный план капитального ремонта.

Совместно с администрациями Дружногорского и Сусанинского поселений начали реализацию Региональной программы энергосбережения и эффективности: будет установлено 10 АИТП.

В августе мы приступаем к реализации сертификатов, ранее выданных эффективным Советам многоквартирных домов. МУП ЖКХ «Сиверский» вступило в завершающий этап перехода на электронный квартирный учет жителей многоквартирных домов.

В период пандемии все службы МУП ЖКХ «Сиверский» работают в штатном режиме:

- телефоны аварийной службы: 8 (81371) 44-488, 8 (81371) 44-601

- электронная почта - SIVERSKIY@INBOX.RU

- предварительная запись в отдел регистрации и выдачи справок: 8 (981) 806-72-54;

- платежи, в том числе задолженность, оплачиваются без пеней и комиссий в помещениях ЖЭУ поселений через личный кабинет Сбербанк-Онлайн и через личный кабинет АО «ЕИРЦ ЛО».