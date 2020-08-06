МУП ЖКХ Сиверский: итоги полугодия

- Алексей Владимирович, на дворе уже
август – как проходит подготовка к очередному отопительному сезону?
- К первому августа специалисты МУП ЖКХ
«Сиверский» провели работы по гидропневматической промывке систем центрального
отопления и горячего водоснабжения в 359 многоквартирных домах на территориях
14 поселений Гатчинского района, проводится ежегодная проверка работы
вентиляционных каналов и дымоходов. Завершены ремонтно-восстановительные работы
в многоквартирных домах № 1 и № 2 по улице Совхозная в деревне Лампово,
продолжаются работы в многоквартирном доме № 8 на улице МТС в поселке
Сиверский.
Специализированная организация обслуживает
внутридомовое газовое оборудование (ВДГО) и лифтовое хозяйство многоквартирных
домов. Сдано в плановую проверку 40 общедомовых приборов учета расходования
ресурсов, 50 % из них установлено.
Согласно графику производятся работы по
замеру сопротивления изоляции электрооборудования многоквартирных домов с
периодичностью не реже одного раза в пять лет. Заключены договоры на работы по
диагностике газопроводов многоквартирных домов, срок эксплуатации которых
составляет более 30 лет.
Продолжается подготовка Паспортов
готовности многоквартирных домов для эксплуатации в осенне-зимний период для их
передачи в администрации городских и сельских поселений Гатчинского района и
органы ГЖИ Ленинградской области. Общий объем затрат по подготовке к зимнему
периоду может составить более 80 млн рублей.
Все эти мероприятия мы реализуем во
исполнение Правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской
области.
- Какие работы уже проведены и какие
запланированы в многоквартирных домах Гатчинского района?
- Завершены ремонтные работы по ремонту
кровель по адресам: пос. Кобралово, улица Лесная, 2а; Рождествено, улица
Терещенко, 1; Вырица, улица Слуцкая, 9 и улица Слуцкая, 11; Сиверский, улица
Строителей, 20 и улица Строителей, 26; Семрино, Большой проспект, 6 и Большой
проспект, 8; Елизаветино, площадь Дружбы, 18; Сяськелево, дом 8.
В августе текущего года мы также планируем
отремонтировать кровлю по адресам: Куровицы, улица Огородная, 18а; Сиверский,
проспект Героев, 6; Войсковицы, улица Молодежная, 2; Малое Верево, улица
Западная, 18; Дружная Горка, улица Урицкого, 11а.
В рамках взаимодействия с Фондом
капитального ремонта Ленинградской области мы будем ремонтировать кровлю в
многоквартирных домах № 10 и № 12 в деревне Зайцево, электрооборудование в доме
№ 2/1 по улице Симбирской в поселке Вырица, сети и электрооборудование – в доме
№ 8 по улице Садовой в поселке Дружная Горка. В этом же населенном пункте будем
ремонтировать сети на улице Здравомыслова в домах № 3, № 4, № 5, № 7. В доме №
57 по улице Красной в поселке Сиверском отремонтируем фундамент.
- Несмотря на отмечающийся спад пандемии
коронавирусной инфекции, угроза повторного распространения остается.
Продолжается ли дезинфекция мест общего пользования в многоквартирных домах?
- Да, безусловно. Помимо использования
собственных ресурсов, когда наши сотрудники своими силами тщательно
обрабатывают подъезды, лестничные площадки и контактные поверхности, мы
привлекаем специализированные организации для дезинфекции подъездов, где среди
жильцов выявлены случаи заболеваний. С апреля 2020 года по настоящее время
обработано 368 подъездов многоквартирных домов.
- Алексей Владимирович, какими еще
новостями можете поделиться?
- В процессе инструментального
обследования специализированными организациями находится 50 многоквартирных
домов для признания их аварийными или для включения в краткосрочный план
капитального ремонта.
Совместно с администрациями Дружногорского
и Сусанинского поселений начали реализацию Региональной программы
энергосбережения и эффективности: будет установлено 10 АИТП.
В августе мы приступаем к реализации
сертификатов, ранее выданных эффективным Советам многоквартирных домов. МУП ЖКХ
«Сиверский» вступило в завершающий этап перехода на электронный квартирный учет
жителей многоквартирных домов.
В период пандемии все службы МУП ЖКХ
«Сиверский» работают в штатном режиме:
- телефоны аварийной службы: 8 (81371)
44-488, 8 (81371) 44-601
- электронная почта - SIVERSKIY@INBOX.RU
- предварительная запись в отдел
регистрации и выдачи справок: 8 (981) 806-72-54;
- платежи, в том числе задолженность,
оплачиваются без пеней и комиссий в помещениях ЖЭУ поселений через личный
кабинет Сбербанк-Онлайн и через личный кабинет АО «ЕИРЦ ЛО».