Новая дорога позволит правительству переехать в Гатчину?

В своем выступлении глава Минтранса Евгений Дитрих отметил, что федеральные трассы в Ленинградской области являются лучшими в России, и планы по их развитию будут выполнены.

Евгений Дитрих наградил участников строительства и вручил губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко медаль за активное взаимодействие с министерством транспорта РФ в области развития транспорта и транспортной инфраструктуры.

- Это наша специальная награда. Александр Дрозденко все эти годы активно помогает развивать сеть федеральных дорог на территории региона. Все вопросы, которые возникали в ходе строительства, решались оперативно и продуктивно, - подчеркнул Евгений Дитрих.

В ответном слове глава региона отметил, что в Ленинградской области сложилась хорошая традиция – каждые три месяца запускать новые участки федеральных трасс.

- Это не случайно, так как Ленинградская область является одним из самых мощных транзитных регионов в стране. Мы – ворота в Европу и мир. Благодаря президенту страны было принято принципиальное решение о развитии всех федеральных трасс, которые проходят по территории нашего региона. Для нас остается принципиально важным выполнять все договоренности по созданию на территории области безопасных и скоростных магистралей с привлекательным ландшафтом вокруг, - отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

К реализации проекта федеральные дорожные службы приступили в 2014 году. Первый этап работ завершился на год раньше: в 2017 году был открыт построенный участок трассы Р-23 протяженностью 12,441 км в обход населенных пунктов Зайцево, Ижора, Большое Верево, Малое Верево и Вайя. В текущем году почти на четыре месяца с опережением графика окончен второй этап работ – реконструкция существующего обхода Гатчины протяженностью 10,633 км до деревни Большие Колпаны.

В рамках II этапа двухполосная трасса была расширена до шести полос движения, реконструировано пять путепроводов, в том числе два через железнодорожные пути и три в составе транспортных развязок в разных уровнях на пересечении трассы Р-23 с региональной дорогой 41К-100 Гатчина – Куровицы и федеральной А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо». Благодаря модернизации развязок обеспечено пересечение оживленных транспортных потоков в разных уровнях с возможностью безостановочного движения с учетом возросшей интенсивности.

Для повышения безопасности участников движения по краям и по оси дороги установлены барьерные ограждения протяженностью более 58 км, нанесено свыше 182 тыс. погонных метров разметки из термопластика, установлено 726 дорожных знаков, смонтировано более 24 километров линий наружного освещения. Для удобства пешеходов построено два надземных пешеходных перехода, сделаны остановки с заездными карманами, установлены автопавильоны для ожидания общественного транспорта в непогоду. Расчетная скорость движения на участке федеральной дороги Р-23 составляет 120 км/ч, а пропускная способность реконструированной трассы – свыше 100 тысяч автомобилей в сутки.

По окончании официальной церемонии Евгений Дитрих и Александр Дрозденко перевернули символический дорожный знак и открыли проезд по трассе.

В ходе общения с журналистами Александр Дрозденко рассказал, что по заказу Ленинградской области сейчас ведутся предпроектные работы по созданию «Орловского обхода» Гатчины с запада, что позволит разгрузить исторически узкий центр города. Глава региона также заявил, что открытый участок трассы позволит сделать Гатчину столицей Ленинградской области.

- Мы всерьез обдумаем этот вопрос. Логистика в новых транспортных условиях нам это позволяет, - заявил Александр Дрозденко.