Как в Ленобласти «упаковывают» населенные пункты

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса проходило в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области». Здание площадью 1,2 тысячи квадратных метров вмещает спортивный и тренажерный залы, раздевалки с душевыми, кабинет дежурного врача, тренерскую. Основной спортзал предназначен для физкультурно-оздоровительных мероприятий с игровыми полями для волейбола и баскетбола. Стоимость строительства и оборудования составила 73,7 млн рублей. Финансирование осуществлялось за счет областного и местного бюджетов. Ввод объекта в эксплуатацию состоялся в конце 2019 года.

Александр Дрозденко прошелся по всем помещения комплекса, дав высокую оценку функциональности физкультурно-оздоровительного комплекса.

- ФОК в Верево - это одна из составляющих программы по комплексному развитию малых городов и населенных пунктов региона. Здесь же мы строим детский сад, в следующем году начнем проектировать пристройку в школе, сдали новый дом. Таким образом, мы «упаковали» населенный пункт, обеспечив его необходимыми социальными, культурными и спортивными объектами, - сказал Александр Дрозденко.

Губернатор добавил, что проект нового ФОКа в Верево будет тиражироваться по всей Ленинградской области как типовой.

Как отметил глава администрации Веревского поселения Сергей Ковыляк, для эксплуатации данного спортивного комплекса принято решение о реорганизации МКУ «Веревский СКДЦ» и преобразования его в МКУ «Веревский центр культуры, спорта, молодежной политики и бытового обслуживания населения». В ближайшее время предстоит провести организационно-штатные мероприятия и приступить к полноценной работе спортивного комплекса в сентябре-октябре этого года.

Ирина ХРУСТАЛЁВА