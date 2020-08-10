Как в Ленобласти «упаковывают» населенные пункты

Строительство
физкультурно-оздоровительного комплекса проходило в рамках государственной
программы «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области». Здание
площадью 1,2 тысячи квадратных метров вмещает спортивный и тренажерный залы,
раздевалки с душевыми, кабинет дежурного врача, тренерскую. Основной спортзал
предназначен для физкультурно-оздоровительных мероприятий с игровыми полями для
волейбола и баскетбола. Стоимость строительства и оборудования составила 73,7
млн рублей. Финансирование осуществлялось за счет областного и местного
бюджетов. Ввод объекта в эксплуатацию состоялся в конце 2019 года.
Александр
Дрозденко прошелся по всем помещения комплекса, дав высокую оценку
функциональности физкультурно-оздоровительного комплекса.
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ФОК в Верево - это одна из составляющих программы по комплексному развитию
малых городов и населенных пунктов региона. Здесь же мы строим детский сад, в
следующем году начнем проектировать пристройку в школе, сдали новый дом. Таким
образом, мы «упаковали» населенный пункт, обеспечив его необходимыми социальными,
культурными и спортивными объектами, - сказал Александр Дрозденко.
Губернатор
добавил, что проект нового ФОКа в Верево будет тиражироваться по всей
Ленинградской области как типовой.
Как
отметил глава администрации Веревского поселения Сергей Ковыляк, для
эксплуатации данного спортивного комплекса принято решение о реорганизации МКУ «Веревский
СКДЦ» и преобразования его в МКУ «Веревский центр культуры, спорта, молодежной
политики и бытового обслуживания населения». В ближайшее время предстоит
провести организационно-штатные мероприятия и приступить к полноценной работе
спортивного комплекса в сентябре-октябре этого года.
Ирина ХРУСТАЛЁВА