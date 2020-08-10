Обманутые дольщики готовятся к новоселью

Напомним,
строительство многоэтажного дома на 287 квартир началось в 2013 году гатчинской
научно-производственной фирмой «СВиТ», но дальше котлована и установки свай
дело не пошло. В 2014 году фирма обанкротилась.
Директор
по строительству компании «ЛенРусСтрой» Алексей Булдин рассказал, что в декабре
2017 года к ним обратилось правительство Ленинградской области с просьбой
достроить проблемный объект.
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У нас хорошие отношения с руководством региона, поэтому мы пошли им навстречу.
Тем более, что речь шла об обманутых жителях, которые успели купить 30 % всех
квартир, - сказал Алексей Булдин.
Проектную
документацию нового дома пришлось полностью переделывать, заново получать
разрешение на строительство. Тем не менее, уже сегодня процент готовности дома
составляет 99 %, до конца августа компания «ЛенРусСтрой» получит разрешение на
ввод в эксплуатацию, а 21 сентября начнется заселение.
Этого
с нетерпением ждет Алена Ефутина, которая приобрела квартиру в новом доме одной
из первых, но вместо ключей от новой жилплощади в 2015 году она получила статус
обманутого дольщика.
-
За время ожидания своей квартиры успела познакомиться с будущим мужем, выйти за
него замуж, родить ребенка. Был момент, когда руки уже опустились. К счастью,
правительство Ленинградской области и компания «ЛенРусСтрой» нам помогли, за
что им очень благодарна, - сказала Алена Ефутина.
Александр
Дрозденко пообщался с молодой семьей, осмотрел их новую квартиру и пожелал
счастья в новом доме.
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До 1 января 2021 года в Гатчине не останется ни одного обманутого дольщика –
сейчас в городе завершаются все объекты. Выражаю благодарность нашим партнерам,
которые помогают нам без прямого бюджетного финансирования достраивать проблемные
дома, - отметил глава региона.
По
программе привлечения инвесторов, готовых взяться за брошенные жилищные
долгострои, к 2021 году в регионе будет достроено около 40 объектов, в этом
году планируется восстановить права шести тысяч человек, а это почти половина
всех обманутых дольщиков в Ленинградской области.
Александр Дрозденко также высоко оценил новую игровую площадку, которую построил застройщик рядом с домом. С озеленением помогла местная жительница, которая бесплатно предоставила зеленые насаждения.
Ирина ХРУСТАЛЁВА
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