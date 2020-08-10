Обманутые дольщики готовятся к новоселью

Напомним, строительство многоэтажного дома на 287 квартир началось в 2013 году гатчинской научно-производственной фирмой «СВиТ», но дальше котлована и установки свай дело не пошло. В 2014 году фирма обанкротилась.

Директор по строительству компании «ЛенРусСтрой» Алексей Булдин рассказал, что в декабре 2017 года к ним обратилось правительство Ленинградской области с просьбой достроить проблемный объект.

- У нас хорошие отношения с руководством региона, поэтому мы пошли им навстречу. Тем более, что речь шла об обманутых жителях, которые успели купить 30 % всех квартир, - сказал Алексей Булдин.

Проектную документацию нового дома пришлось полностью переделывать, заново получать разрешение на строительство. Тем не менее, уже сегодня процент готовности дома составляет 99 %, до конца августа компания «ЛенРусСтрой» получит разрешение на ввод в эксплуатацию, а 21 сентября начнется заселение.

Этого с нетерпением ждет Алена Ефутина, которая приобрела квартиру в новом доме одной из первых, но вместо ключей от новой жилплощади в 2015 году она получила статус обманутого дольщика.

- За время ожидания своей квартиры успела познакомиться с будущим мужем, выйти за него замуж, родить ребенка. Был момент, когда руки уже опустились. К счастью, правительство Ленинградской области и компания «ЛенРусСтрой» нам помогли, за что им очень благодарна, - сказала Алена Ефутина.

Александр Дрозденко пообщался с молодой семьей, осмотрел их новую квартиру и пожелал счастья в новом доме.

- До 1 января 2021 года в Гатчине не останется ни одного обманутого дольщика – сейчас в городе завершаются все объекты. Выражаю благодарность нашим партнерам, которые помогают нам без прямого бюджетного финансирования достраивать проблемные дома, - отметил глава региона.

По программе привлечения инвесторов, готовых взяться за брошенные жилищные долгострои, к 2021 году в регионе будет достроено около 40 объектов, в этом году планируется восстановить права шести тысяч человек, а это почти половина всех обманутых дольщиков в Ленинградской области.

Александр Дрозденко также высоко оценил новую игровую площадку, которую построил застройщик рядом с домом. С озеленением помогла местная жительница, которая бесплатно предоставила зеленые насаждения.

Ирина ХРУСТАЛЁВА

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