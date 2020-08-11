Дрозденко готов забрать Приоратский дворец

- Мы находимся в диалоге с Санкт-Петербургом о передаче Гатчинского дворца с парком или хотя бы Приоратского дворца в собственность Ленинградской области. Нам уже передан Приоратский парк, было бы логично получить и дворец. Мы смогли бы провести его комплексную реконструкцию. Я уверен, что мы сможем в том же объеме содержать и развивать дворец и парк, - сказал губернатор региона.

Как вариант, по его мнению, дворец можно было бы обменять на ДК имени Горького, который Ленинградская область выкупила для собственных нужд.

Фото Юлии Ганюшиной