Дрозденко готов забрать Приоратский дворец

- Мы находимся в
диалоге с Санкт-Петербургом о передаче Гатчинского дворца с парком или хотя бы
Приоратского дворца в собственность Ленинградской области. Нам уже передан
Приоратский парк, было бы логично получить и дворец. Мы смогли бы провести его
комплексную реконструкцию. Я уверен, что мы сможем в том же объеме содержать и
развивать дворец и парк, - сказал губернатор региона.
Как вариант, по его мнению, дворец можно было
бы обменять на ДК имени Горького, который Ленинградская область выкупила для
собственных нужд.
Фото Юлии Ганюшиной