Дрозденко готов забрать Приоратский дворец

Дрозденко готов забрать Приоратский дворец

Чтобы снять вопрос по поводу доступности гатчинских парков, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на встрече с активом Гатчинского района предложил сразу несколько вариантов решения проблемы.

Рубрики : Общество     11 Aug 2020

- Мы находимся в диалоге с Санкт-Петербургом о передаче Гатчинского дворца с парком или хотя бы Приоратского дворца в собственность Ленинградской области. Нам уже передан Приоратский парк, было бы логично получить и дворец. Мы смогли бы провести его комплексную реконструкцию. Я уверен, что мы сможем в том же объеме содержать и развивать дворец и парк, - сказал губернатор региона.

 Как вариант, по его мнению, дворец можно было бы обменять на ДК имени Горького, который Ленинградская область выкупила для собственных нужд.

Фото Юлии Ганюшиной

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