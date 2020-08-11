В Гатчине обновят детские площадки

Порадоваться новым площадкам смогут жители домов, расположенных по адресам:

- Красноармейский пр., 20,

- ул. Слепнева, 3,

- ул. Зверевой, 22,

- ул. Изотова, 15/1-19,

- ул. Зверевой, 22,

- ул. Урицкого, 26,

- ул. Рощинская, 19 и ул. Изотова, 3-3а-3б,

- ул. Володарского, 1 и ул. Лейтенанта Шмидта, 12,

- ул. Киргетова, 14,

- ул. Рысева, 57, 53,

- ул. Кустова, 51,

- ул. Заводская, 1а-3а-3 и ул. Куприна, 40-42.

По информации комитета жилищно-коммунального и городского хозяйства Гатчинского района, в настоящий момент осуществляется процедура закупки.

Средства на установку оборудования выделены депутатами Законодательного собрания Ленинградской области из областного бюджета, исходя из заявок жителей города. К установке запланированы игровые комплексы и городки, качели, карусели и песочницы. Также будет обновлено спортивное оборудование и установлены многофункциональные спортивные комплексы и тренажеры. Оборудование будет установлено на набивное покрытие. В дополнение также появятся скамейки и урны.

Всего в этом году на эти цели будет израсходовано более 8 млн рублей. Планируемые сроки выполнения работ – два месяца с момента подписания контракта.

Фото: дизайн-проект детской площадки по адресу ул. Киргетова, д. 14