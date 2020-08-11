В Гатчине обновят детские площадки

Порадоваться новым площадкам смогут жители
домов, расположенных по адресам:
- Красноармейский пр., 20,
- ул. Слепнева, 3,
- ул. Зверевой, 22,
- ул. Изотова, 15/1-19,
- ул. Зверевой, 22,
- ул. Урицкого, 26,
- ул. Рощинская, 19 и ул. Изотова, 3-3а-3б,
- ул. Володарского, 1 и ул. Лейтенанта
Шмидта, 12,
- ул. Киргетова, 14,
- ул. Рысева, 57, 53,
- ул. Кустова, 51,
- ул. Заводская, 1а-3а-3 и ул. Куприна, 40-42.
По информации комитета
жилищно-коммунального и городского хозяйства Гатчинского района, в настоящий
момент осуществляется процедура закупки.
Средства на установку оборудования выделены
депутатами Законодательного собрания Ленинградской области из областного
бюджета, исходя из заявок жителей города. К установке запланированы игровые
комплексы и городки, качели, карусели и песочницы. Также будет обновлено
спортивное оборудование и установлены многофункциональные спортивные комплексы
и тренажеры. Оборудование будет установлено на набивное покрытие. В дополнение
также появятся скамейки и урны.
Всего в этом году на эти цели будет израсходовано более 8 млн рублей. Планируемые сроки выполнения работ – два месяца с момента подписания контракта.
Фото: дизайн-проект детской площадки по
адресу ул. Киргетова, д. 14