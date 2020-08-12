Доставка дорожает быстрее, чем баллонный газ?

По словам жительницы, в апреле 2020 года в частные дома поселка баллонный газ поставлялся по цене 750 рублей, а сейчас – по 900 рублей. По каким причинам произошло такое сильное подорожание?

За разъяснениями мы обратились в правительство Ленинградской области и получили следующую информацию:

Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (ЛенРТК) устанавливает розничные цены на емкостной и баллонный сжиженный углеводородный газ (далее – СУГ), реализуемый населению на территории Ленинградской области. На 2020 год на территории Ленинградской области ЛенРТК установлены розничные цены на баллонный сжиженный углеводородный газ для двух газоснабжающих организаций – АО «Северное» и ООО «ЛОГазинвест».

В целях сдерживания платы граждан за коммунальные услуги розничные цены на СУГ для населения установлены ниже уровня экономически обоснованных розничных цен. Организациям, осуществляющим поставку СУГ населению на территории Ленинградской области, выплачивается субсидия из бюджета Ленинградской области на покрытие расходов, связанных с реализацией СУГ по льготным ценам.

В связи с тем, что в обращении не указан поставщик газа, ЛенРТК сообщает об утвержденных розничных ценах на СУГ (без доставки), реализуемый вышеуказанными организациями.

Розничные цены на сжиженный газ, реализуемый АО «Северное» населению для бытовых нужд на территории Ленинградской области, на 2020 год установлены приказом ЛенРТК от 20.12.2019 № 579-п с календарной разбивкой:

- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – в размере 19,30 руб./кг (включая налог на добавленную стоимость);

- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – в размере 20,65 руб./кг (включая налог на добавленную стоимость) с ростом 7 % к предыдущему периоду.

Таким образом, заправка (замена) 50-литрового баллона (20 кг газа) составляет:

- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 386,00 руб.;

- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 413,00 руб.

Розничные цены на сжиженный газ, реализуемый ООО «ЛОГазинвест» населению для бытовых нужд на территории Ленинградской области, на 2020 год установлены приказом ЛенРТК от 20.12.2019 № 558-п с календарной разбивкой:

- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – в размере 33,58 руб./кг (включая налог на добавленную стоимость);

- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – в размере 34,59 руб./кг (включая налог на добавленную стоимость) с ростом 3 % к предыдущему периоду.

Таким образом, заправка (замена) 50-литрового баллона (20 кг газа) составляет:

- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 671,60 руб.;

- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 691,80 руб.

В соответствии с действующим законодательством ежегодно с 1 июля происходит индексация тарифов на коммунальные услуги в рамках установленного правительством Российской Федерации значения соответствующего индекса роста платы граждан за коммунальные услуги. Ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги относятся к совокупному платежу за все коммунальные услуги, включающему плату за холодную воду, водоотведение, горячую воду, тепловую энергию, электрическую энергию, газ.

Предельные индексы устанавливаются на основании утверждаемых распоряжениями Правительства Российской Федерации индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по субъектам Российской Федерации и размеров отклонений по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов.

По оценкам ЛенРТК, в 2020 году в муниципальных образованиях Гатчинского муниципального района рост размера платы граждан за коммунальные услуги, включающей в себя плату за холодное водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение, отопление, электроснабжение и газоснабжение, не превысит предельного индекса 5,6%.

Доставка баллонов до потребителей является нерегулируемым видом деятельности. В соответствии с п. 79 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утверждённых постановлением правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, размер платы за доставку бытового газа в баллонах к месту, указанному потребителем, устанавливается по соглашению потребителя и исполнителя – продавца бытового газа в баллонах.

Таким образом, к установленному тарифу прибавляется еще и стоимость доставки газа до потребителя – а это уже другая история.

Подготовила Татьяна Можаева