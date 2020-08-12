«Коронавирусные проверки» продолжаются

На этот раз была проведена проверка шести объектов: двух магазинов в поселке Новый Свет, а также магазина, парикмахерской и двух предприятий общепита в Гатчине.

По итогам проверки составлено два акта о несоблюдении в магазинах масочного режима. Акты будут направлены в территориальный отдел Роспотребнадзора для рассмотрения.

В рейдах принимают участие рабочая группа от администрации Гатчинского района, представители правительства Ленинградской области, территориального отдела Роспотребнадзора и полиции.

Всего за весь период с апреля проведено 1955 проверок соблюдения постановления правительства об ограничительных мерах. Особое внимание при проведении проверок уделяется соблюдению масочного режима, ведению журнала термометрии и обработке помещений.

По итогам проведенных проверок было выявлено свыше 60 нарушений. Об административном правонарушении по ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) составлено 11 протоколов, на основании одного из них судом вынесено постановление о наказании в виде предупреждения.

Роспотребнадзором составлено 15 протоколов по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Администрацией Гатчинского района составлено 28 актов о нарушениях требований постановления губернатора Ленинградской области №277 от 11.05.2020. Акты переданы в Роспотребназор по Гатчинскому району. По представленным актам в адрес хозяйствующих субъектов вынесены предостережения о недопустимости несоблюдения обязательных требований.

Также проверки проводят рабочие группы от администраций городских и сельских поселений. Таких проверок за весь период было проведено порядка 26 тысяч.

Гатчинский район в настоящий момент остается в «красной зоне» по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Ношение средств индивидуальной защиты, соблюдение социальной дистанции остаётся обязательным в магазинах и общественных местах.