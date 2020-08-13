«Активный горожанин» для эффективного взаимодействия

У Алексея Юсупова накопился перечень из 19-ти вопросов и предложений к администрации Гатчинского района по благоустройству территории между домом 75 по проспекту 25 Октября и жилым кварталом IQ-Гатчина (первая очередь).

Людмила Нещадим отметила, что в связи с развитием территории между сложившейся застройкой от проспекта до ЖК IQ Гатчина и строительством нового жилого дома с застройщиком будет обсуждаться вопрос благоустройства прилегающей территории, в том числе ремонт проезда от Пушкинского шоссе к МУП «Водоканал» г. Гатчины.

Был поднят вопрос по расположению и состоянию контейнерной площадки. Людмила Нещадим поручила поставить на контроль своевременный вывоз мусора и содержание площадки. А предложение об изменении расположения площадки будет рассмотрено с точки зрения целесообразности и возможностей территории.

Также по итогам встречи было поручено вывезти бетонные блоки и убрать небольшие блоки с пешеходной дорожки у детского сада, привести в порядок территорию около трансформаторной подстанции. На комиссии по безопасности дорожного движения будет проработан вопрос обустройства дополнительного выезда с территории ЖК IQ Гатчина на Пушкинское ш. напротив дома 13 к.1.

Напомним, что для оперативного и эффективного взаимодействия с органами власти города работает портал «Активный горожанин», на котором можно оставить обращение, принять участие в опросе, увидеть ключевые работы по ремонту и строительству, которые ведутся в городе в настоящий момент. Регистрация на портале: https://gtn.mycity365.ru