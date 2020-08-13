Без света в пятницу, 14-го

В связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 14 августа, в пятницу, будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики :
ЖКХ
13 Aug 2020
с 09:00 до 18:00
Пудостьское СП:
д. Мыза- Ивановка.
с 09:00 до 17:00
Войсковицкое СП
п. Войсковицы, пл. Манина
с
09:00 до 18:00
Пудомягское СП:
д. Покровская, ул. Парковая,
ул. Покровская Горка
с 09:00 до 17:00
Кобринское СП
массив «Кобрино», СНТ «Кобринское»
с
09:00 до 16:00
п.
Сиверский
пр.
Пролетарский д. 1-34, ул.
Стурциля д. 1-26, ул.
Вишневского д. 1-55А.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при
обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.