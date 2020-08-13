Без света в пятницу, 14-го

Без света в пятницу, 14-го

В связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 14 августа, в пятницу, будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики : ЖКХ     13 Aug 2020

с 09:00 до 18:00

Пудостьское СП:

д. Мыза- Ивановка.               

 

с 09:00 до 17:00

Войсковицкое СП

п. Войсковицы, пл. Манина

        

с 09:00 до 18:00

Пудомягское СП:

д. Покровская, ул. Парковая, ул. Покровская Горка

 

с 09:00 до 17:00

Кобринское СП

массив «Кобрино», СНТ «Кобринское»   


с 09:00 до 16:00

п. Сиверский

пр. Пролетарский д. 1-34, ул. Стурциля д. 1-26, ул. Вишневского д. 1-55А.


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