Гатчинский район покинул «красную» зону

Согласно постановлению областного правительства №573 от 13 августа 2020 года, во второй «желтой» зоне по эпидемиологической ситуации находятся Волосовский, Киришский, Выборгский, Кировский, Ломоносовский, Всеволожский, Тосненский, Тихвинский и Гатчинский районы. Остальные районы относятся к третьей, «зеленой» зоне.

В деятельности медицинских организаций в новом постановлении исчезли ограничения относительно пребывания в стационаре: теперь это возможно в желтой и зеленой зонах (ранее круглосуточные стационары принимали только жителей третьей, «зелёной» зоны). Документ также закрепляет работу выездных медицинских комплексов.

Работа детских садов теперь разрешена в «желтой» зоне.

Произошли изменения в работе кинотеатров: в «желтой» зоне возобновлена их работа при условии заполняемости не более половины зала и с обязательным использованием масок.

Кроме того, теперь в районах «желтой» зоны возможна деятельность расположенных в торговых центрах детских игровых комнат. А при проведении спортивных мероприятий может быть заполнено до 50% мест на трибунах (ранее – до 20%).

При проведении массовых мероприятий на открытом воздухе в «желтой» и «зеленой» зонах теперь нет ограничения по численности человек. При этом соблюдение социальной дистанции и ношение масок остается обязательным.