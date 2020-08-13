Гатчинский район покинул «красную» зону

Согласно
постановлению областного правительства №573 от 13 августа 2020 года, во второй «желтой»
зоне по эпидемиологической ситуации находятся Волосовский, Киришский,
Выборгский, Кировский, Ломоносовский, Всеволожский, Тосненский, Тихвинский и
Гатчинский районы. Остальные районы относятся к третьей, «зеленой» зоне.
В деятельности
медицинских организаций в новом постановлении исчезли ограничения относительно пребывания
в стационаре: теперь это возможно в желтой и зеленой зонах (ранее
круглосуточные стационары принимали только жителей третьей, «зелёной» зоны).
Документ также закрепляет работу выездных медицинских комплексов.
Работа детских
садов теперь разрешена в «желтой» зоне.
Произошли
изменения в работе кинотеатров: в «желтой» зоне возобновлена их работа при
условии заполняемости не более половины зала и с обязательным использованием
масок.
Кроме того, теперь
в районах «желтой» зоны возможна деятельность расположенных в торговых центрах
детских игровых комнат. А при проведении спортивных мероприятий может быть
заполнено до 50% мест на трибунах (ранее – до 20%).
При проведении
массовых мероприятий на открытом воздухе в «желтой» и «зеленой» зонах теперь
нет ограничения по численности человек. При этом соблюдение социальной
дистанции и ношение масок остается обязательным.