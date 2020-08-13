Госжилнадзор готов выслушать жителей Гатчины и района

Приём состоится 19 августа с 16.00 до 18.00 часов по адресу: Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 44, каб. № 12 (1 этаж)

Запись жителей на приём проводится 13 и 14 августа с 9.00-17.00 час. по телефону 881371-38-139.