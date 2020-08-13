Госжилнадзор готов выслушать жителей Гатчины и района

Приём состоится 19 августа с
16.00 до 18.00 часов по адресу: Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 44, каб. № 12 (1
этаж)
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Специалисты комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области проведут приём жителей Гатчинского района по вопросам управления, содержания и использования жилищного фонда.
Приём состоится 19 августа с
16.00 до 18.00 часов по адресу: Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 44, каб. № 12 (1
этаж)
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