Госжилнадзор готов выслушать жителей Гатчины и района

Госжилнадзор готов выслушать жителей Гатчины и района

Специалисты комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области проведут приём жителей Гатчинского района по вопросам управления, содержания и использования жилищного фонда.

Рубрики : ЖКХ     13 Aug 2020

Приём состоится 19 августа с 16.00 до 18.00 часов по адресу: Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 44, каб. № 12 (1 этаж)

 Запись жителей на приём проводится 13 и 14 августа с 9.00-17.00 час. по телефону 881371-38-139.

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